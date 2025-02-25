Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года

80 компаний из 30 регионов России представляют продукцию на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Абу-Даби. Она проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов при поддержке Российского экспортного центра, сообщили в пресс-службе ведомства.