Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года

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К концу текущего года ставки по ипотеке снизятся до 18-21%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пока банки в своих предложениях по ипотеке не отреагировали на заякоривание ключевой ставки на уровне 21%. Ставки по кредитам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Банки не хотят потерять потенциальную прибыль. Сейчас можно найти предложения, начиная от 24-25% — их пока немного», — заявил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
По прогнозам эксперта, к концу 2025 года при снижении ключевой ставки банки понизят проценты по ипотеке до 18-21%.
В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.
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Элина Позднякова