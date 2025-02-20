Россиянам объяснили, какой кредит не нужно будет возвращать банку c 1 сентября

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С 1 сентября вступает в силу закон о «периоде охлаждения» при выдаче кредитов. По словам руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, которые передает «Прайм», это позволит заемщикам не выплачивать кредит, если он был выдан с нарушением антимошеннических норм и по факту хищения возбуждено уголовное дело.
В этом случае банк или микрофинансовая организация не смогут требовать возврата средств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.
Эксперт отмечает, что новые меры могут повлиять на доступность кредитов, особенно для тех, кому срочно нужны заемные средства. Однако в долгосрочной перспективе условия кредитования не изменятся значительно, так как нововведения не требуют от банков крупных затрат на перестройку процессов.
Кроме того, с 1 марта появится возможность самозапрета на получение кредита, а до 2026 года кредиторам придется запрашивать и проверять ИНН заемщика, а также учитывать данные из бюро кредитных историй в едином окне.
Эти инициативы направлены на снижение числа мошеннических кредитов, но полностью исключить их будет сложно, поскольку период охлаждения распространяется не на все продукты, а механизм синхронизации данных с кредитными бюро вводится постепенно.
Ряд банков уже применяют собственные методы проверки заемщиков перед выдачей средств.
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Эксперт отмечает, что новые меры могут повлиять на доступность кредитов, особенно для тех, кому срочно нужны заемные средства. Однако в долгосрочной перспективе условия кредитования не изменятся значительно, так как нововведения не требуют от банков крупных затрат на перестройку процессов.
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Кроме того, с 1 марта появится возможность самозапрета на получение кредита, а до 2026 года кредиторам придется запрашивать и проверять ИНН заемщика, а также учитывать данные из бюро кредитных историй в едином окне.
Эти инициативы направлены на снижение числа мошеннических кредитов, но полностью исключить их будет сложно, поскольку период охлаждения распространяется не на все продукты, а механизм синхронизации данных с кредитными бюро вводится постепенно.
Ряд банков уже применяют собственные методы проверки заемщиков перед выдачей средств.
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Мария Моисеева