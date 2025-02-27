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Россиянам порекомендовали не торопиться с обменом долларов старого образца

Доцент Белянчикова порекомендовала не менять старые доллары без необходимости
Фото: iStock/Nature

Фото: iStock/Nature

Россиянам не стоит торопиться с обменом долларов старого образца. Об этом заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, у банкнот американской валюты, если они выпущены после 1914 года, отсутствует срок годности. Но соответствующая обязанность в Штатах имеется лишь у государственных организаций, коммерческие банки могут устанавливать свои правила.

Белянчикова подчеркнула, что законодательство США, касающееся долларов, не распространяется на другие государства, поэтому в них не существует обязательств принимать банкноты старого образца. Эксперт порекомендовала россиянам не торопиться с обменом, так как в случае улучшения российско-американских отношений доступ к новым банкнотам может стать проще.

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Финансовый эксперт предсказал курс рубля в марте
Экономист Григорьев: к марту рубль может укрепиться до 80 за доллар
27 февраля 2025, 05:31

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Курс рубля к доллару в текущих условиях определяется преимущественно геополитическими факторами и психологией рынка, включая слухи и ожидания инвесторов. Такую оценку дал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью «Ленте.ру», спрогнозировав укрепление российской валюты к марту 2025 года.
По его мнению, потепление отношений между США и Россией, включая диалог Дональда Трампа с Владимиром Путиным и встречи делегаций в Эр-Рияде, снижает санкционное давление. Это, в свою очередь, повышает оптимизм рынка и может привести к ослаблению доллара до 80-83 рублей к марту.

Григорьев отметил, что смягчение санкций облегчит приток иностранной валюты в Россию, увеличив её предложение и снизив спрос, что стабилизирует курс.

Однако, по его словам, укрепление рубля может замедлиться в случае возобновления конфликтов или вмешательства финансовых властей, заинтересованных в контроле за курсом.

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#сша
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Глава «АвтоВАЗа» Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых авто
26 февраля 2025, 06:30

Фото: iStock/Fahroni

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пожаловался на серьезное падение продаж новых автомобилей в России. Об этом он сообщает «Интерфакс».
«Сегодня мы четко видим, что рынок в целом идет хуже траектории движения прошлого года. Преодолеет ли он планку в 100 тысяч автомобилей в феврале — большой вопрос», — передает слова Соколова издание.

Глава «АвтоВАЗа» отметил, что на сегодняшний день склады дилерских центров накопили уже свыше 500 тысяч автомобилей. При этом запасы российской компании приблизились к 100 тысячам, хотя нормой является 60 тысяч. Чтобы избежать еще более серьезного падения, автомобильный рынок должен предпринять серьезные меры для предотвращения этого явления.

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ERR: Электричество в Прибалтике стало стоить в 60 раз дороже, чем в Финляндии
25 февраля 2025, 20:23

Фото: istockphoto/TebNad

Цены на электроэнергий в прибалтийских республиках выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, где жители также жалуются на дороговизну энергоносителей. Например, одно время цена на электричество в стране Суоми была в 57,7 раза ниже.
Об этом сообщила эстонская гостелерадиокомпания ERR. Стоимость электроэнергии в Прибалтике резко подскочила после решения властей Латвии, Литвы и Эстонии о выходе из единой с Белоруссией и Россией энергосистемы БРЭЛЛ. По сообщению экспертов, среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в странах Балтии в настоящее время составляет 13,1 цента за киловатт-час. Этот тариф в 26 раз выше, чем в Финляндии.

Операторы объясняют, что на высокую стоимость электричества оказали влияние погодные условия и общая ситуация на рынке ресурсов. Холодно и безветренно на Балтике, поэтому тепла потребляется больше. Еще одной причин подорожания называли аварию на энергоблоке Estlink 2, расположенном между Финляндией и Эстонией.

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В ЦБ РФ объяснили снижение процентных ставок по вкладам в банках
Регуляторные меры и сезонные факторы повлияли на снижение ставок по вкладам
25 февраля 2025, 16:17

Фото: iStock/ipopba

Среди банков снижается конкуренция за средства клиентов банков, поэтому ставки по вкладам уменьшаются. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.
Ранее стало известно, что половина из 20 крупнейших банков снизили проценты по вкладам после заседания регулятора по ключевой ставке.

«Ситуация с нормативной ликвидностью в конце прошлого года несколько улучшилась, что отразилось на ставках привлечения: если в пике банки привлекали вклады физлиц по ставкам 22% и даже выше, то сейчас максимальные ставки снизились до уровня 21%», — рассказали в ЦБ РФ «Известиям».

Таким образом, согласно сообщению, конкуренция между банками за деньги клиентов ослабевает.

Поясняется, что это происходит из-за того, что регулятор расширил для банков возможности по использованию безотзывных кредитных линий, а также смягчил график наращивания ими собственных высоколиквидных средств.

Вторым не менее важным фактором является большой приток средств физических лиц за счет авансирования социальных выплат и поступление бюджетных средств.

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#счёт
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Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке к концу 2025 года
Экономист Балынин: ставки по ипотеке снизятся до 18-21% к концу 2025 года
25 февраля 2025, 15:24

Фото: iStock/Wipada Wipawin

К концу текущего года ставки по ипотеке снизятся до 18-21%. Такой прогноз сделал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пока банки в своих предложениях по ипотеке не отреагировали на заякоривание ключевой ставки на уровне 21%. Ставки по кредитам всегда снижаются медленнее, чем ставки по вкладам. Банки не хотят потерять потенциальную прибыль. Сейчас можно найти предложения, начиная от 24-25% — их пока немного», — заявил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

По прогнозам эксперта, к концу 2025 года при снижении ключевой ставки банки понизят проценты по ипотеке до 18-21%.

В прошлом году ключевая ставка Центробанка выросла до 21%. Из-за этого кредиты стали гораздо менее доступными, а доходность банковских депозитов побила исторический рекорд.

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