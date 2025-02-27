Россиянам порекомендовали не торопиться с обменом долларов старого образца

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Россиянам не стоит торопиться с обменом долларов старого образца. Об этом заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финансовых технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, у банкнот американской валюты, если они выпущены после 1914 года, отсутствует срок годности. Но соответствующая обязанность в Штатах имеется лишь у государственных организаций, коммерческие банки могут устанавливать свои правила.
Белянчикова подчеркнула, что законодательство США, касающееся долларов, не распространяется на другие государства, поэтому в них не существует обязательств принимать банкноты старого образца. Эксперт порекомендовала россиянам не торопиться с обменом, так как в случае улучшения российско-американских отношений доступ к новым банкнотам может стать проще.
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Белянчикова подчеркнула, что законодательство США, касающееся долларов, не распространяется на другие государства, поэтому в них не существует обязательств принимать банкноты старого образца. Эксперт порекомендовала россиянам не торопиться с обменом, так как в случае улучшения российско-американских отношений доступ к новым банкнотам может стать проще.
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Екатерина Коршунова