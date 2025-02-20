Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса

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В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдаются очереди. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса Центробанка.
В четверг, 20 февраля, расчетный курс американской валюты, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей — впервые с начала сентября прошлого года.
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В четверг, 20 февраля, расчетный курс американской валюты, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей — впервые с начала сентября прошлого года.
Напомним, на прошлой неделе курс доллара резко упал ниже 90 рублей после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Екатерина Коршунова