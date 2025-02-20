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Россияне стали массово скупать доллары на фоне падения курса

SHOT: россияне начали массово скупать доллары на фоне падения курса
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

В России начали массово скупать доллары на фоне падения курса, во многих обменниках наблюдаются очереди. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации канала, в одном из пунктов обмена за доллар просят 95 рублей, что выше официального курса Центробанка.

В четверг, 20 февраля, расчетный курс американской валюты, на который ориентируется внебиржевой рынок, опустился ниже 88 рублей — впервые с начала сентября прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара резко упал ниже 90 рублей после переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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#сша
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«Есть ли смысл?»: Россиянам дали ценный совет по покупке долларов
Экономист Беляев порекомендовал россиянам не покупать доллары
20 февраля 2025, 20:17

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Покупка доллара в текущих условиях имеет смысл только с учетом оценки всех рисков и долгосрочной перспективы. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.
«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — прокомментировал эксперт.
Он подчеркнул, что говорить о восстановлении доллара по отношению к рублю в короткие сроки сложно, учитывая особенности сегодняшнего формирования валютного курса.

Ранее стало известно о массовой скупке долларов россиянами.

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Названо неожиданное последствие переговоров в Эр-Рияде
Эксперт Колташов: рубль может упасть из-за скромных договоренностей в Эр-Рияде
19 февраля 2025, 14:13

Фото: iStock/ipopba

Курс рубля может ослабнуть из-за скромных договоренностей, которые были первыми достигнуты на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Татар-информом».
Однако он подчеркнул, что сценарий с падением рубля все же маловероятен, скорее всего курс останется в тех же пределах.

По его словам, рынок — это механизм, который реагирует заранее на ожидаемые события, потому рубль укрепился еще до того, как переговоры РФ и США начались.
«Рынок акций находится в подобном положении. Именно поэтому он был отправлен на каникулы, на небольшой перерыв. Думаю, что здесь тоже не последует бешеный рост, если только не появятся какие-то совсем сенсационные соглашения. В частности, о полной ликвидации американских финансовых как минимум санкций. Если это произойдет, тогда рынок подрастет», — пояснил Колташов.
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«Рост доходов и спроса»: в Минэкономразвития назвали неожиданные причины роста цен
Министр экономразвития Решетников: рост цен вызван увеличением спроса и доходов
19 февраля 2025, 13:51

Фото: iStock/industryview

Министр экономического развития России Максим Решетников объяснил причины роста цен в стране. По его словам, ключевым фактором стала структурная трансформация экономики, вызванная ростом внутреннего спроса, который, в свою очередь, стал следствием увеличением доходов населения.
«Структурная трансформация идет, и в основе ее лежит внутренний спрос. Причем мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается в том числе в росте цен. <…> Люди стали покупать больше сыров и масла, но нужный для этого объем сырого молока пока ограничен, потому что наращивание стад и создание новых ферм требуют времени и для этого нужно активнее инвестировать», — поделился Решетников в интервью RT.
Министр добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в сфере туризма. Решетников пояснил, что спрос на внутренние путешествия растет быстрее, чем возможности отрасли. К тому же он напомнил о закрытии неба для полетов на юге России, к примеру, в Крыму и побережье Краснодарского края.

Он также подчеркнул, что одни туристические направления замещаются другими, к примеру, путешественники стали чаще выбирать Кавказ.

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#люди
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Названы месяцы, когда выгоднее всего продавать квартиру
Экономист Косов: квартиру выгоднее продавать в феврале-марте и октябре-ноябре
18 февраля 2025, 13:24

Фото: iStock/Rawpixel

Квартиру выгоднее всего продавать с февраля по март и с октября по ноябрь, заявил завкафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, экономист Михаил Косов. По его словам, цена также зависит и от множества других факторов, в том числе от региона, ключевой ставки и инфляции.
«Традиционно наиболее активные сезоны на рынке недвижимости — начало весны и осень, а наиболее «тихие» — лето и январь. Поэтому, как правильно, наиболее благоприятными месяцами для продажи квартиры являются февраль-март и октябрь-ноябрь, но часто деловая активность сохраняется и в декабре. Колебания цены в диапазоне 5-10% могут быть связаны с фактором сезонности», — пояснил экономист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время, согласно обзору NF Dom, в Москве за 2024 год увеличилось число подписанных договоров долевого участия на рынке первичного жилья бизнес-класса. Как пишут «Известия», ознакомившиеся с итогами исследования, их количество выросло на 7% — с 22,5 тысяч в 2023 году до 24 тысяч в 2024.
«Бизнес-класс успешно адаптировался к отмене широкой ипотечной господдержки. Во втором полугодии застройщики предлагали покупателям беспрецедентные условия по отсрочкам и рассрочкам: срок до семи лет, минимальный первоначальный взнос от 5%, возможность перехода с рассрочки на ипотеку», — говорится в материале.
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Стали известны шансы на возвращение Visa и MasterCard в Россию
Аналитик Антонов: возвращение систем Visa и MasterCard в Россию будет непростым
18 февраля 2025, 13:19

Фото: iStock/igoriss

Возвращение платежных систем Visa и MasterCard в Россию будет непростым, а их роль станет существенно меньше, чем раньше. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов. По его мнению, к тому же текущая геополитическая все еще нестабильна.
«Текущая геополитическая ситуация остается сложной и неопределенной, и даже при некотором потеплении отношений между странами процесс возвращения этих платежных систем будет непростым. Даже если Visa и Mastercard вернутся на российский рынок, это вряд ли можно будет назвать «окончательным возвращением» в прежнем формате. Вероятнее всего, их роль будет существенно меньше, чем раньше», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем юрист Дмитрий Кваша прокомментировал решение ЦБ РФ о расширении списка сомнительных операций, которые позволяют блокировать банковские счета и рассказал, кто больше всего пострадает от новых правил. В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист пояснил, что наибольшие неудобства ждут представителей бизнес-сообщества, которые привыкли уменьшать свои налоговые отчисления.
«Чаще всего, конечно, у нас так делают представители бизнес-среды, чтобы сэкономить и оптимизировать свои налоговые отчисления. В большей степени пострадают именно они, потому что и рестораны, и кафе точно так же работают. Они выводят денежные средства на менеджеров, самозанятых, которые потом эти деньги могут обналичивать, снимать, раскидывать по физическим лицам», — отметил юрист.
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