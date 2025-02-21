Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара может достичь отметки в 92 рубля, евро — 96 рублей, юань — 12,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, рубль немного ослабится, так как новых значимых геополитических новостей не предвидится, и эмоции улягутся.