Спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

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На следующей неделе курс доллара может достичь отметки в 92 рубля, евро — 96 рублей, юань — 12,5 рублей. Таким прогнозом поделился эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. По его словам, рубль немного ослабится, так как новых значимых геополитических новостей не предвидится, и эмоции улягутся.
«На следующей неделе рубль может остаться относительно крепким — 25 и 28 февраля предстоят пиковые налоговые платежи, и в ближайшие дни компании будут продавать дополнительные объемы валюты. Также на стороне рубля сезонно слабый спрос на валюту со стороны импортеров, жесткая денежно-кредитная политика, относительно стабильные цены на энергоресурсы», — поделился аналитик в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов представил прогноз стоимости биткоина в ближайшую неделю. В разговоре с «Известиями» эксперт указал, что на курс будут влиять данные Федеральной резервной системы (ФРС), геополитические события, а также возможность президента США Дональда Трампа продвигать свои инициативы в области криптовалют. В случае, если геополитическая обстановка уляжется и американский лидер начнет продвигать свою инициативу в сфере криптовалют, то биткоин будет двигаться к отметке в $$105 тысяч долларов.
«Либо откат к $90 тыс., если ФРС вдруг решит ужесточить позиции, а спекулянты продолжат нервничать из-за внешних факторов», — считает Антонов.Читайте также:
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