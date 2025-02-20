«Есть ли смысл?»: Россиянам дали ценный совет по покупке долларов

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Покупка доллара в текущих условиях имеет смысл только с учетом оценки всех рисков и долгосрочной перспективы. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.
«Тем, кто хочет купить доллары, важно помнить, что покупаться они будут по курсу банка. Продавать их нужно будет так же. Не по биржевому курсу. То есть для того чтобы не заработать, а хотя бы выйти в ноль, придется дожидаться того, чтобы доллар подорожал как минимум на десять пунктов, ведь в обменниках курс заметно отличается от биржевого. Так есть ли смысл? Об этом надо думать и исходя из этого рассчитывать», — прокомментировал эксперт.Он подчеркнул, что говорить о восстановлении доллара по отношению к рублю в короткие сроки сложно, учитывая особенности сегодняшнего формирования валютного курса.
Ранее стало известно о массовой скупке долларов россиянами.
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