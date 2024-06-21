Россиянам пояснили причину роста цен на картофель

Фото: iStock/boggy22
Стоимость молодого картофеля является высокой из-за сложностей логистики и её постоянного удорожания.
По данным Росстата, стоимость картошки с начала года выросла уже на 50%.
Молодой картофель, выращенный в России, появится на прилавках магазинов только осенью. Сейчас продаётся новый урожай картофеля от зарубежных поставщиков, что влияет на его стоимость. По словам экспертов, Россия не может напрямую оплачивать картофель и постоянно ищет обходные пути, что увеличивает транспортные расходы и увеличивает стоимость самой картошки.
Читайте также:
Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля
Население ожидает ускорения роста цен
В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты
«На Ямале килограмм молодой картошки стоит от 72 до 100 рублей за килограмм. Еще дешевле картофель нового урожая в Йошкар-Оле — 50 рублей. Но, например, в Челябинске и Оренбурге цены доходят до 130-140 рублей за кило», — приводит данные argumenti.ru.
Молодой картофель, выращенный в России, появится на прилавках магазинов только осенью. Сейчас продаётся новый урожай картофеля от зарубежных поставщиков, что влияет на его стоимость. По словам экспертов, Россия не может напрямую оплачивать картофель и постоянно ищет обходные пути, что увеличивает транспортные расходы и увеличивает стоимость самой картошки.
Читайте также:
Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля
Население ожидает ускорения роста цен
В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты
Элина Позднякова