«Смерть на прилавке»: Названы продукты из магазина, которые нас медленно убивают

Переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.