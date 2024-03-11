«Смерть на прилавке»: Названы продукты из магазина, которые нас медленно убивают

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Ученые из Китая предупреждают о последствиях чрезмерного употребления ультрапереработанных продуктов. Результаты исследования опубликовал британский журнал The BMJ.
Исследователи проверили данные 10 миллионов американцев и установили, что употребление таких продуктов связано с повышенным риском развития онкологии, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных болезней, а также психических заболеваний. Ученые также выявились связь с нарушениями обмена веществ, включая диабет второго типа.
К таким продуктам относится фаст-фуд, чипсы и прочие снеки, кондитерские изделия и полуфабрикаты, содержащие дешевые ингредиенты и большое количество пищевых добавок.
Профессор Карлос Монтейро из Бразилии призвал завести международную конвенцию по контролю за ультрапереработанной продукцией по аналогии с соглашением по табаку при поддержке ООН.
Ученые также призвали добавить в рацион больше свежих фруктов, овощей, мяса, рыбы, молока и цельнозерновых продуктов. С помощью сбалансированного питания можно улучшить здоровье и предотвратить развитие разнообразных болезней.
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К таким продуктам относится фаст-фуд, чипсы и прочие снеки, кондитерские изделия и полуфабрикаты, содержащие дешевые ингредиенты и большое количество пищевых добавок.
Ученые также призвали добавить в рацион больше свежих фруктов, овощей, мяса, рыбы, молока и цельнозерновых продуктов. С помощью сбалансированного питания можно улучшить здоровье и предотвратить развитие разнообразных болезней.
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Алина Юрчак