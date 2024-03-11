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«Смерть на прилавке»: Названы продукты из магазина, которые нас медленно убивают

The BMJ: Ученые назвали магазинные продукты, которые медленно убивают
11 марта 2024, 10:20
Фото: istock / VLG

Фото: istock / VLG

Ученые из Китая предупреждают о последствиях чрезмерного употребления ультрапереработанных продуктов. Результаты исследования опубликовал британский журнал The BMJ.
Исследователи проверили данные 10 миллионов американцев и установили, что употребление таких продуктов связано с повышенным риском развития онкологии, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных болезней, а также психических заболеваний. Ученые также выявились связь с нарушениями обмена веществ, включая диабет второго типа.

К таким продуктам относится фаст-фуд, чипсы и прочие снеки, кондитерские изделия и полуфабрикаты, содержащие дешевые ингредиенты и большое количество пищевых добавок.


Профессор Карлос Монтейро из Бразилии призвал завести международную конвенцию по контролю за ультрапереработанной продукцией по аналогии с соглашением по табаку при поддержке ООН.

Ученые также призвали добавить в рацион больше свежих фруктов, овощей, мяса, рыбы, молока и цельнозерновых продуктов. С помощью сбалансированного питания можно улучшить здоровье и предотвратить развитие разнообразных болезней.

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Подмосковные стоматологи удалили молочные зубы у 24-летней пациентки
11 марта 2024, 10:35

Фото: iStock/Harbucks

Врачи стоматологического отделения Каширской больницы помогли 24-летней пациентке со сменой детских молочных зубов на коренные, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Девушка пришла к стоматологам с жалобой на кариес и подвижность боковых зубов. Врачи установили, что «проблемные» зубы являются молочными, причем пациентка знала об этом, однако ранее эта ситуация её не беспокоила. Рентген показал, что коренные зубы начали прорезываться, поэтому мешающие им молочные было решено удалить.

«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных. Удаление молочных зубов у взрослых — большая редкость», — отметила заведующая стоматологическим отделением Каширской больницы Елена Тамбова.
Она добавила, что коренные зубы должны начать прорезываться спустя несколько недель, после чего пациентке следует вновь прийти для дальнейшего наблюдения.

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#кашира
#здоровье
#зубы
#стоматология
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Преждевременное семяизвержение у мужчины оказалось симптомом опасного заболевания
11 марта 2024, 07:45

Фото: istock / Korrawin

Жалующийся на преждевременное семяизвержение мужчина неожиданно узнал, что это симптом опасного заболевания. Об этом пишет Metro.
32-летний молодой человек страдал от преждевременного семяизвержения на протяжении двух лет. Он обратился к медикам, когда это стало сопровождаться болью в области паха и приапизмом — продолжительной болезненной эрекцией. Врачи предположили, что это может быть серьезное заболевание и сделали ему магнитно-резонансную томографию.

Выяснилось, что в крестцовом отделе позвоночника образовалась киста Тарлова. Это полостное образование, стенки которого выстланы паутинной оболочкой спинного мозга. Оно давит на нервы, которые контролируют движения в паховой области, зоне нижних ребер, работу кишечника, мочевого пузыря и сексуальную функцию.

Мужчине назначили операцию и удалили новообразование. Спустя время он поделился, что боль заметно уменьшилась.

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#врачи
#образование
#человек
#мужчина
#заболевания
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Диетолог Бережная объяснила, сколько блинов можно есть без вреда для здоровья
URA.RU: Диетолог считает, что вредно есть больше двух блинов по 3 раза в неделю
11 марта 2024, 06:17

Фото: iStock/istetiana

Переедание блинов на наступающую в этот понедельник Масленицу может вызвать тяжесть в животе, дискомфорт и даже острые боли. Чтобы избежать этого, рекомендуется употреблять не более двух блинов три раза в неделю и есть их чуть остывшими. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.
«Больше двух блинов три раза в неделю есть не стоит. <...> их надо употреблять чуть остывшими, потому что горячее тесто дает большой прилив крови к желудку и выраженную тяжесть», — сказала специалист.

Чтобы получить удовольствие и чувство сытости, лучше есть блины с начинкой, содержащей клетчатку. При переедании блинов рекомендуются неспешные прогулки на свежем воздухе для улучшения пищеварения. Однако в случае дискомфорта в животе после употребления главного масленичного угощения, лучше обратиться к врачу.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что блины лучше не употреблять при декомпенсированном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких, как панкреатиты, холециститы, язвы. Также с их употреблением нужно быть аккуратными людям, страдающим от лишнего веса из-за высокой калорийности продукта. Эксперт рекомендовала именно печь, а не жарить блины для минимизации их вреда для здоровья.

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#диетолог
#питание
#здоровье
#врачи
#советы
#блины
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В Роспотребнадзоре заявили о готовности России к новым инфекциям и вирусам
09 марта 2024, 21:17

Фото: istockphoto/angelp

Готовность к появлению новых вирусов и инфекций в России находится на высоком уровне. Опасные заболевания, в том числе «болезнь Х», регулярно обсуждаются медицинским и научным сообществом.
Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В сообщении указано, что на сегодняшний день готовность страны к борьбе с распространением опасных заболеваний находится на высоком уровне. Эффективно функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит». Также активно развивается сеть центров ПЦР, разработаны быстрые и технологичные отечественные системы тестирования.

Кроме того, российские специалисты разрабатывают новые вакцины, взаимодействуют с представителями других стран, чтобы быстро и эффективно распознавать возникающие угрозы и своевременно реагировать на них. Например, новая болезнь Х обсуждается научным сообществом на площадках известных форумов, конгрессов и конференций, чтобы противостоять распространению потенциально опасного заболевания.

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#вакцины
#болезнь
#страны
#специалисты
#заболевания
#пцр
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Американцы нашли в средствах против прыщей вещество, вызывающее рак
08 марта 2024, 18:17

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

В гигиенических средствах, которые люди используют против прыщей, американские исследователи обнаружили повышенный уровень вещества, которое становится канцерогеном. Об этом пишет Bloomberg.
«Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак», — написано в статье.
Лаборатория Valisure выяснила в ходе исследования, что средства для борьбы с прыщами от брендов Clearasil, Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, и Clinique включают в себя бензоилпероксид. По словам химиков, при высокой температуре, например, при хранении в душевой или ванной комнате, где жарко от воды и пара, бензоилперксид распадается до бензола.

А по данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это натуральный компонент, который среди прочих входит в состав табачного дыма и бензина. В больших дозах он может спровоцировать появление лейкемии (рак крови).

Valisure отправила запрос в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, чтобы отозвать гигиенические средства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген.

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#сша
#лаборатория
#рак
#гигиена
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Женское здоровье нужно ежегодно проверять с 18 лет, заявил врач Рябков
08 марта 2024, 16:01

Фото: iStock/demaerre

Ни для кого не секрет, что проходить обследование у врачей необходимо регулярно даже при условии, что у вас ничего не болит. В особенности тщательно необходимо следить за состоянием женского здоровья.
Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, каких врачей необходимо посещать каждой зрелой женщине.

«Ежегодный мониторинг здоровья женщинам нужно запускать примерно с 18 лет. Важно добавить, что проводить обследования и посещать врачей нужно независимо от того, есть ли у женщины жалобы и дискомфортные состояния», — уточнил Рябков.

По словам врача, в списке обследований у каждой женщины обязательно должен присутствовать акушер-гинеколог. Помимо УЗИ представительницам прекрасного пола необходимо регулярно проходить обследование шейки матки, а также сдавать анализы на инфекции.

Женщинам до 35 лет Рябков предложил ограничиться вышеперечисленными процедурами, а также не пренебрегать физической активностью и правильно питаться.

Дамам от 35 до 45 лет, по словам врача, также необходимо регулярно сдавать общий анализ крови, маммограмму, ЭКГ, рентген лёгких и денситометрию.

Женщинам старше 45 лет Рябков посоветовал ежегодно сдавать мазок Папаниколау. При помощи этого теста можно на ранних стадиях выявить образование предраковых и раковых клеток в шейке макти.

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Названы сладости, снижающие холестерин
Гастроэнтеролог Барегамян: Пастила и зефир могут снизить холестерин
07 марта 2024, 19:34

Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Гастроэнтеролог, специалист по УЗИ Центра молекулярной диагностики CMD Щелково ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Парандзем Барегамян назвал полезными для здоровья пастилу и зефир.
Он отметил, что эти продукты могут способствовать снижению холестерина.

«Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Потребление пектина незначительно снижает уровень плохого холестерина в крови. Яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные», — пояснил в беседе с Газета.ру Барегамян.

По его словам, дневная норма пастилы без сахара — 50-100 г, а зефира — не более 30 г.

Ранее врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.

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#врачи
#пастила
#норма
#продукты
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Врач Бурнацкая заявила о необходимости есть больше овощей после зимы
07 марта 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Sarsmis

Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая заявила, что наиболее частое употребление фруктов, а также овощей способствует укреплению иммунитета ранней весной.
«Сюда же можно отнести и употребление пробиотиков, которые повышают эффективность иммунной системы, секретируя антитела к вирусам и содержатся в кефире, кисломолочных продуктах. К правильному питанию можно отнести и ежедневное употребление витамина D», — добавила в беседе с «Известиями» Бурнацкая.

При этом, подчеркнула специалист, употреблять витамин D и пробиотики можно, только проконсультировавшись с врачом.

Ранее врач-терапевт Екатерина Терентьева заявила, что промокшие ноги могут стать причиной заболеваний, в том числе, грибковой инфекции.

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#врач
#терапевт
#здоровье
#овощи
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Врач Терентьева заявила об опасности промокших ног
07 марта 2024, 18:58

Фото: istockphoto.com/Zay Nyi Nyi

Врач-терапевт Екатерина Терентьева заявила, что промокшие ноги могут стать причиной заболеваний, в том числе, грибковой инфекции.
«Одно из распространенных заболеваний, связанных с промокшими ногами, — грибковые инфекции, такие как атлетическая стопа или онихомикоз (грибковое поражение ногтей). При появлении таких симптомов, как зуд, покраснение и шелушение, рекомендуется обратиться к врачу», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

Она рекомендовала носить удобную и надёжно защищающую от влаги обувь, а если ноги всё-таки промокли, необходимо как можно скорее их высушить.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Этери Колесник заявила, что снижение потребление соли в пище благотворно влияет на состояние здоровья.

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