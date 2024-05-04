Россиянам раскрыли способ распознания финансовой пирамиды

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Доцент кафедры интонационных и цифровых технологий университета «Синергия» Дарья Копылова рассказала, как россияне могут распознать финансовую пирамиду, передает агентство «Прайм».
Копылова напомнила, что одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи.
Эксперт отметила, что в добросовестной компании ответственность по ее обязательствам несет депозитарий. В пирамидах же депозитарий – это человек или компания с неизвестным бенефициаром, скрытым за рекламой. Поэтому, отметила эксперт, отсутствие депозитария в инвестиционной компании свидетельствует о наличии финансовой пирамиды.
Ранее Центробанк заявил о резком росте числа финансовых пирамид и нелегальных финансистов: по итогам трех месяцев регулятор обнаружил 1 787 объектов незаконной деятельности.
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«Любая инвестиция – это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?» – отметила она.
Эксперт отметила, что в добросовестной компании ответственность по ее обязательствам несет депозитарий. В пирамидах же депозитарий – это человек или компания с неизвестным бенефициаром, скрытым за рекламой. Поэтому, отметила эксперт, отсутствие депозитария в инвестиционной компании свидетельствует о наличии финансовой пирамиды.
Ранее Центробанк заявил о резком росте числа финансовых пирамид и нелегальных финансистов: по итогам трех месяцев регулятор обнаружил 1 787 объектов незаконной деятельности.
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Александр Климов