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Россиянам раскрыли способ распознания финансовой пирамиды

04 мая 2024, 05:50
Фото: iStock/Gajus

Фото: iStock/Gajus

Доцент кафедры интонационных и цифровых технологий университета «Синергия» Дарья Копылова рассказала, как россияне могут распознать финансовую пирамиду, передает агентство «Прайм».
Копылова напомнила, что одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи.

«Любая инвестиция – это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?» – отметила она.



Эксперт отметила, что в добросовестной компании ответственность по ее обязательствам несет депозитарий. В пирамидах же депозитарий – это человек или компания с неизвестным бенефициаром, скрытым за рекламой. Поэтому, отметила эксперт, отсутствие депозитария в инвестиционной компании свидетельствует о наличии финансовой пирамиды.

Ранее Центробанк заявил о резком росте числа финансовых пирамид и нелегальных финансистов: по итогам трех месяцев регулятор обнаружил 1 787 объектов незаконной деятельности.

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#инвестиции
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#финансы
#деньги
Boeing столкнулась с трудностями в производстве из-за санкций против РФ – WSJ
04 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/Sitikka

Американская компания Boeing испытывает трудности с производством новых самолетов из-за санкций против России, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, компания RTX, производящая терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner, сократила деятельность в России сразу после начала спецоперации на Украине.

На тот момент предложение удовлетворяло спрос, но по мере роста производства мощностей в США и Великобритании стало не хватать.

Производство теплообменников было перенесено, но новый поставщик не смог удовлетворить растущий спрос, генеральный директор компании говорит Дэвид Калхун. Также наблюдается нехватка пассажирских кресел сторонних производителей для самолетов Boeing 787.

Авиастроитель предупредил инвесторов, что производство Dreamliner немного снизится в середине 2024 года, но к концу года вернется на прежний уровень производства – пять самолетов в месяц.

3 мая стало известно, что 1 мая Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России: В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) были включены 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе местная бюджетная авиакомпания «Победа».

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#лайнер
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Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара
Маск: доллар обесценится, если не решить проблему госдолга США
03 мая 2024, 21:27

Фото: iStock/Pineapple Studio

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что доллар ждёт обесценивание, если власти США не смогут решить проблему с госдолгом. Об этом он написал в соцсети Х.
«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», – подчеркнул миллиардер.
Эксперты и экономисты уже неоднократно выражали опасения в связи с ситуацией вокруг американского госдолга, размер которого в настоящее время составляет 34 триллиона долларов. Властей страны призывают замедлить темны заимствований, которые каждые 100 дней будут увеличиваться на триллион. Согласно экспертному мнению экономиста Леса Рубина, увеличение долга влечёт за собой рост инфляции и падение уровня жизни.

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#экономика
#сша
#долги
#илон маск
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Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара
Правительство РФ ввело запрет на экспорт сахара до 31 августа
03 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара. Об этом кабмин сообщил в своём Telegram-канале.
Принятые меры направлены на поддержание внутреннего продовольственного рынка в стабильном состоянии, отметили в ведомстве.

Под запрет вывоза попали тростниковый (свекловичный) сахар и химически чистая сахароза.

Запрет будет действовать до 31 августа этого года.

При это в правительстве уточнили, что экспорт в малых объёмах будет осуществляться в четыре государства, входящие в Европейский экономический союз. Так, в Казахстан в этот период будет поставляться 120 тысяч тонн, в Армению – 28 тысяч тонн, экспорт в Киргизию составит 28,5 тысяч тонн, а в Белоруссию – пять тысяч тонн.

Ранее правительством была утверждена дополнительная тарифная квота на экспорт зерновых культур в 2024 году в размере пяти миллионов тонн. Она будет реализовываться до 30 июня.

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#правительство
#сахар
#запрет
#экспорт
#россия
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Датская компания Maersk объявила о ликвидации дочерней структуры в России
A.P. Moller – Maersk ликвидируют дочернюю «Маэрск» в Петербурге
03 мая 2024, 19:34

Фото: iStock/brunocoelhopt

Датская компания A.P. Moller – Maersk ликвидирует одну из дочерних структур в России, следует из материалов «Федресурса».
Речь идёт о российской структуре «Маэрск» в Санкт-Петербурге.

При этом ликвидация второй структуры «Маэск Солюшенс», оставшейся в России, пока остаётся приостановленной.

Согласно материалам, в июне прошлого года было принято решение об отмене процедуры ликвидации «Маэрск». Аналогичное решение было также принято в отношении «Маэрск Солюшенс» в октябре того же года. При этом, несмотря на отмену ликвидации, компания не восстановила операционную деятельность.

По итогам 2023 года в отчёте датской компании отмечаются риски, которые связаны с конфликтом на Украине. В настоящее время неизвестно, что будет с российскими активами компании.

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#экономика
#перевозки
#активы
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В Подольске запустят производство материалов для печатных плат
03 мая 2024, 17:59

Фото: iStock/brunocoelhopt

Производство материалов для изготовления печатных плат запустит на территории цифрового промышленного коворкинга «Коледино» в городском округе Подольск компания «Винтех», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в запуск нового предприятия составят свыше 100 миллионов рублей. На предприятии будет создано около десяти рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что новое производство будет развёрнуто на площадке формата «Подмосковье индастриал», эта площадка в настоящее время ещё на стадии строительства.

Завершить все подготовительные работы и выпустить первую партию продукции планируется уже в первом квартале 2025 года.

В настоящее время у компании «Винтех» работает производство на территории индустриального парка «Сынково». Новая площадка позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции.

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#экономика
#подольск
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#екатерина зиновьева
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В МВФ допустили замену доллара единой валютой БРИКС
Можин: в случае краха доллара БРИКС сможет предложить альтернативу
03 мая 2024, 11:33

Фото: iStock/Baris-Ozer

В случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, в частности, новую валюту с обеспечением биржевыми товарами. Об этом исполнительный директор от РФ в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал в беседе с РИА Новости.
Он пояснил, что страны-участницы БРИКС имеют возможности для создания учётной единицы, в основе которой будет корзина из валют пяти стран объединения. Речь идёт о российском рубле, китайском юане, индийской рупии, бразильском реале и южноафриканском ранде.

По словам Можина, создание настоящей валюты из этой учётной единицы в данный момент обсуждается.

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#брикс
#доллар
#валюта
#экономика
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В России разработают новые методы оценки доходов и расходов граждан
Росстат закажет научную работу для изменения метода учёта доходов россиян
03 мая 2024, 10:53

Фото: iStock/Diy13

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) изменит методы оценки доходов и расходов населения России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на портал госзакупок.
Отмечается, что Росстат собирается заказать выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и при ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».

Стоимость контракта составит шесть миллионов рублей. Работа должна быть завершена до середины ноября этого года.

Согласно новой методике учёта расходов россиян, для дополнения собираемых данных может использоваться информация от торговых сетей и банков. В настоящее время Росстат формирует показатели расходов, ссылаясь на ежеквартальный опрос и дневниковые записи респондентов.

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#россияне
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Импорт российской нефти в Индию достиг максимума за девять месяцев
Indian Express: Индия наращивает импорт нефти из России, несмотря на санкции
03 мая 2024, 10:47

Фото: iStock/zhengzaishuru

В прошлом месяце объем импорта российской нефти в Индию достиг максимума за последние 9 месяцев и составил 1,96 миллиона барр. в сутки. Об этом информирует The Indian Express со ссылкой на агентство Kpler.
Отмечается, что данный показатель по сравнению с мартом текущего года увеличился на 19%. Степень доли российского сырья в общем индийском импорте нефти по результатам месяца составила 40,3 процентного пункта.

По информации источника, резкий рост импорта нефти РФ в Индию произошел по причине американских санкций против этого сектора и установленного странами G7 потолка цен. Уточняется, что эти ограничения кратковременно и незначительно повлияли на импорт российского сырья в Индию.

Ранее сообщалось, что парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай.

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Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank
Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JPMorgan по иску ТКБ
03 мая 2024, 05:05

Фото: istock / Zolnierek

Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Об этом пишут «Ведомости».
Суд принял обеспечительные меры в виде ареста 100 процентов акций АО «Коммерцбанк», на деньги на всех банковских счетах, за исключением счета типа С, а также счета типа И, открытые на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».

Помимо этого, как сообщает информагентство, арест наложили на принадлежащие компаниям ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований.

Напомним, 24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американской финансовой реорганизации JP Morgan Chase, наложив арест на 439,5 миллионов долларов и активы кредитной организации в РФ.

До этого сообщалось, что правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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