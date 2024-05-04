У фигурантов дела о хищении у Минобороны счета и активы

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У фигурантов дела о поставках Министерству обороны некачественных бронежилетов арестованы счета и имущество, передает «Ъ».
По данным издания, Следственный комитет России (СКР) выяснил, как руководство ООО «ГК "Пикет"», поставщика средств индивидуальной защиты, распорядилось 2 миллиардами рублей, полученными от Минобороны. На эти средства были приобретены акции и доли компаний, земельные участки под Москвой и бизнес-центр в столице. Бюджетные средства также были переведены на 22 счета в различных банках. В настоящее время на эти активы и счета наложен арест.
Следственный комитет РФ планирует предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) генеральному директору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финансовому директору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.
Они были арестованы в начале апреля. Обвиняемые подозревались в особо крупном мошенничестве, выразившемся в хищении 2 млрд рублей у Министерства обороны при реализации контракта на производство и поставку 20 000 бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Есипов отрицает свою вину и говорит, что не понимает сути обвинений. По его словам, контракт был выполнен в полном объеме, а экспертная проверка в одной из воинских частей подтвердила качество продукции.
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Следственный комитет РФ планирует предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) генеральному директору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финансовому директору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.
Они были арестованы в начале апреля. Обвиняемые подозревались в особо крупном мошенничестве, выразившемся в хищении 2 млрд рублей у Министерства обороны при реализации контракта на производство и поставку 20 000 бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Есипов отрицает свою вину и говорит, что не понимает сути обвинений. По его словам, контракт был выполнен в полном объеме, а экспертная проверка в одной из воинских частей подтвердила качество продукции.
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Александр Климов