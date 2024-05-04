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Депутат Верховной рады Александр Дубинский, задержанный по подозрению в государственной измене, заявил на своем Telegram-канале, что Украина исчерпала свой запас прочности.
Обратив внимание на статью Associated Press, Дубинский отметил, что украинские военные и власти сообщают о проблемах в строительстве оборонительных укреплений из-за отсутствия необходимого оборудования и бюрократических сложностей. Дубинский также задался вопросом, стоит ли Соединенным Штатам обращать внимание на эту ситуацию.
Депутат поинтересовался, «о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах». Он напомнил, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об отсутствии у Киева плана «Б» без помощи США. По словам Дубинского, без поддержки Запада Украине грозят катастрофические последствия.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без помощи Запада конфликт на Украине закончится через две недели
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Депутат поинтересовался, «о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах». Он напомнил, что вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила об отсутствии у Киева плана «Б» без помощи США. По словам Дубинского, без поддержки Запада Украине грозят катастрофические последствия.
«А я скажу больше: мы исчерпали за октябрь 2023 – апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают», – отметил он.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Борель заявил, что без помощи Запада конфликт на Украине закончится через две недели
. «Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится», – заявил он.
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Александр Климов