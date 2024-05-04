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NYP: дом Мухаммеда Али в Лос-Анджелесе выставили на торги за $13,5 млн

04 мая 2024, 05:26
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Владельцы особняка величайшего боксера всех времен Мухаммеда Али решили избавиться от дома. Газета New York Post (NYP) сообщила, что особняк Али в Лос-Анджелесе был выставлен на аукцион за 13,5 миллиона долларов.
Али жил в этом доме с 1979 по 1984 год на пике своей карьеры. Особняк Али расположен в районе Хэнкок-Парк и занимает площадь более 975 квадратных метров. В его стенах побывали многие известные люди, в том числе актеры Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и бывший президент США Барак Обама.

К входу в особняк ведет каменная лестница. В интерьере сочетаются мрамор и темное дерево. Комнаты украшены хрустальными люстрами и старинными витражами. К особняку примыкает полукруглая терраса, а на участке площадью 0,6 гектара расположен гостевой дом с большим гаражом на пять машин. За оградой находится бассейн.



Ранее стало известно о бывшей резиденции другого культового боксера, Майка Тайсона. Нынешние владельцы решили открыть в ней церковь и дом престарелых.

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#сша
В Государственной Думе объявили об увеличении военных пенсий
Депутат Бессараб: военные пенсии будут увеличены на 4,5% с 1 октября
04 мая 2024, 05:08

Фото: iStock/Pawel Kacperek

Военные пенсии будут увеличены с 1 октября. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«Предварительно, процент увеличения составит 4,5 процентов. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — сказала она, отметив, что в предыдущий раз, 1 октября 2023 года, выплаты были увеличены на 19,5 процентов.

Ранее аналитик Анастасия Моргунова заявила, что работа в районах Крайнего Севера может помочь россиянам легально увеличить пенсию. В частности, предпринимательская деятельность в этих регионах позволяет получать дополнительные социальные выплаты.

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#военные
#госдума
#депутат
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В Дании подростки получили право на совершение аборта без согласия родителей
04 мая 2024, 04:15

Фото: iStock/nantonov

Министерство здравоохранения Дании сообщило, что 15-летние подростки смогут делать аборты без согласия родителей с лета 2025 года. Как сообщает РИА Новости, срок прерывания беременности будет увеличен с 12 до 18 недель.
«Порог прерывания беременности переносится на восемнадцатую неделю беременности... При этом 15-17-летним подросткам предоставляется возможность сделать аборт без согласия родителей», – сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что увеличение срока, разрешенного для аборта, необходимо для того, чтобы дать женщинам время и возможность действовать в соответствии с информацией, полученной во время дородового обследования.

Изменения вступят в силу в июне 2025 года.

Известно, что во время дебатов об абортах в ассамблее штата Аризона в США законодатели скандировали «позор», что едва не привело к драке.

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#аборт
#здравоохранение
#подростки
#сша
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В России пожелали увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности
МЧС подготовило проект увеличения штрафов за нарушения пожарной безопасности
04 мая 2024, 03:30

Фото: iStock/BrianAJackson

МЧС России хочет увеличить штрафы за нарушение обязательств по пожарной безопасности. Соответствующий законопроект уже подготовлен и опубликован на федеральном портале законопроектов.
«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», – сообщается в пояснительной записке.

Ведомство считает, что размер существующих административных штрафов должен быть увеличен. Также планируется ввести административную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при проектировании систем автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений.

Ранее стало известно, что треть россиян безразлично относятся к пожарной безопасности в своих домах.

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#штраф
#законопроект
#мчс
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У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
«Ъ»: у фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали счета и активы
04 мая 2024, 02:36

Фото: iStock/Yingko

У фигурантов дела о поставках Министерству обороны некачественных бронежилетов арестованы счета и имущество, передает ​«Ъ».
По данным издания, Следственный комитет России (СКР) выяснил, как руководство ООО «ГК "Пикет"», поставщика средств индивидуальной защиты, распорядилось 2 миллиардами рублей, полученными от Минобороны. На эти средства были приобретены акции и доли компаний, земельные участки под Москвой и бизнес-центр в столице. Бюджетные средства также были переведены на 22 счета в различных банках. В настоящее время на эти активы и счета наложен арест.

Следственный комитет РФ планирует предъявить обвинение в отмывании денежных средств (статья 174.1 УК РФ) генеральному директору ООО «ГК "Пикет"» Андрею Есипову, финансовому директору компании Виктории Антоновой и начальнику службы безопасности Михаилу Кальченко.

Они были арестованы в начале апреля. Обвиняемые подозревались в особо крупном мошенничестве, выразившемся в хищении 2 млрд рублей у Министерства обороны при реализации контракта на производство и поставку 20 000 бронежилетов и «плитников» для войск, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Есипов отрицает свою вину и говорит, что не понимает сути обвинений. По его словам, контракт был выполнен в полном объеме, а экспертная проверка в одной из воинских частей подтвердила качество продукции.

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Протаранившему ворота посольства России в Ирландии огласили частичное оправдание
RTE: въехавшего на грузовике в посольство РФ в Ирландии частично оправдали
04 мая 2024, 01:25

Фото: iStock/Zolnierek

Мужчина, протаранивший российское посольство в Дублине в 2022 году, был частично оправдан за опасное вождение, сообщает RTE.
Вердикт вынесли присяжные Окружного уголовного суда в ирландской столице, а результат по обвинению Десмонда Уизли в нанесении ущерба на сумму 13250 евро будет объявлен позднее. Дело будет повторно рассмотрено 16 мая, до этого времени Уизли будет отпущен под залог.

7 марта 2022 года мужчина протаранил ворота российского посольства в Дублине. Никто не пострадал, водитель был взят под стражу полицией. Сообщалось, что правоохранительные органы проводят собственное расследование.

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Арестованный в США россиянин Винник признал вину
Арестованный в США россиянин Винник заключил сделку о признании вины
04 мая 2024, 01:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Арестованный в США гражданин РФ Александр Винник признал свою вину в рамках сделки с прокуратурой, ​передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.
«Он заключил сделку о признании вины», – уточнил Бух.

Ранее адвокаты Винника настояли на том, чтобы их подозреваемый был включен в сделку по обмену заключенными между Россией и США. Они также ходатайствовали об отмене постановления, запрещающего россияну публично обсуждать это дело.

Винника обвиняют в создании криптовалютной биржи BTC-e в США. Считается, что через эту биржу он отмыл 4 миллиарда долларов США.

Александр Винник был доставлен частным самолетом из Греции в Бостон, а затем переправлен в Сан-Франциско. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение».

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Bloomberg: СВО выявила коррупцию в Минобороны Украины
04 мая 2024, 00:47

Фото: iStock/Atstock Productions

Специальная военная операция (СВО) выявила ряд конкретных коррупционных рисков в Министерстве обороны Украины, сообщает Bloomberg, ссылаясь на заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира.
Министерство обороны Украины начало участвовать в программе НАТО, направленной на продвижение оборонных реформ и помощь странам в выполнении ими антикоррупционных обязательств.

По словам Джигира, в настоящее время украинское ведомство внедряет двухуровневый механизм закупок. Министерство проводит контроль качества и аудит, а два государственных предприятия осуществляют надзор за закупками, чтобы снизить потенциальные коррупционные риски.

В январе министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о масштабной коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его словам, в ходе проверок за короткий период времени были выявлены нарушения на сумму 10 миллиардов гривен.

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В Венгрии раскрыли условие переговоров по Украине
03 мая 2024, 23:31

Фото: iStock/artJazz

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал возможность мирных переговоров по украинскому конфликту, передает французский телеканал LCI.
Сийярто подчеркнул, что условием переговоров по Украине является участие всех сторон конфликта.

«Мирная конференция, любые мирные переговоры могут принести пользу только при одном условии: при участии всех затронутых сторон. Наше предложение заключается в том, чтобы обе стороны сели за стол переговоров», – заявил он.

Глава МИД Венгрии добавил, что Китай поддерживает мирную инициативу. По его словам, Венгрия поддерживает любое предложение, способствующее урегулированию конфликта.

Ранее Сийярто заявил, что западноевропейские политики одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера он привел слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков, которые говорили о размещении европейских войск на Украине и возможности ядерного конфликта.

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#мид
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Подмосковную молодёжь пригласили на конкурс «Любовью жив Герой»
03 мая 2024, 22:53

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Московской области принимают заявки на конкурс «Любовью жив Герой», приуроченный ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.
К участию в конкурсе приглашают жителей региона в возрасте от 12 до 18 лет. Детям и молодёжи предлагают поделиться своим видением того, кто такой настоящий герой. Сделать это можно двумя способами: написать сочинение или снять клип в VK.
«Конкурс «Любовью жив Герой» поможет через творчество и самовыражение побудить молодых ребят изучать историю, напомнить им о важности подвига, рассказать, что и в наши дни мы являемся свидетелями настоящего героизма, самоотверженности и истинного патриотизма в зоне проведения СВО. Конкурс продлится до 15 мая», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Этот конкурс – часть театрально-музыкального проекта Центра креативных индустрий «Новый город» «Судьба человека. Первая весна», спектакля, в основу которого легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников спецопераций и Великой отечественной войны. С помощью режиссёрских приёмов, через параллели, зрителя отсылают к подлинным событиям сегодняшнего дня.

Фото: пресс-служба МИСК МО

«Через проект красной нитью проходит нерушимость связи поколений, которая базируется на тысячелетней истории нашей государственности. Мы предлагаем ребятам выразить свои мысли в виде сочинения или в привычном для большинства молодёжи формате «видео-рилс». Победителей ждут ценные подарки и другие сюрпризы», – рассказала первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
С подробностями и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Общественной палаты Подмосковья.

Подведение итогов и награждение победителей состоятся 16 мая.

Все желающие могут бесплатно посмотреть спектакль «Судьба человека. Первая весна» 8 мая в 15:00 в МУ ЦКТ «Родники» в Волоколамске, а также 9 мая в 18:55 в ДК «Подмосковье» в Красногорске. Билеты необходимо предварительно зарезервировать, написав на почту office@new-gorod.com с темой «Пригласительный билет».

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