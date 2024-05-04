NYP: дом Мухаммеда Али в Лос-Анджелесе выставили на торги за $13,5 млн

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Владельцы особняка величайшего боксера всех времен Мухаммеда Али решили избавиться от дома. Газета New York Post (NYP) сообщила, что особняк Али в Лос-Анджелесе был выставлен на аукцион за 13,5 миллиона долларов.
Али жил в этом доме с 1979 по 1984 год на пике своей карьеры. Особняк Али расположен в районе Хэнкок-Парк и занимает площадь более 975 квадратных метров. В его стенах побывали многие известные люди, в том числе актеры Сильвестр Сталлоне, Клинт Иствуд и бывший президент США Барак Обама.
К входу в особняк ведет каменная лестница. В интерьере сочетаются мрамор и темное дерево. Комнаты украшены хрустальными люстрами и старинными витражами. К особняку примыкает полукруглая терраса, а на участке площадью 0,6 гектара расположен гостевой дом с большим гаражом на пять машин. За оградой находится бассейн.
Ранее стало известно о бывшей резиденции другого культового боксера, Майка Тайсона. Нынешние владельцы решили открыть в ней церковь и дом престарелых.
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К входу в особняк ведет каменная лестница. В интерьере сочетаются мрамор и темное дерево. Комнаты украшены хрустальными люстрами и старинными витражами. К особняку примыкает полукруглая терраса, а на участке площадью 0,6 гектара расположен гостевой дом с большим гаражом на пять машин. За оградой находится бассейн.
Ранее стало известно о бывшей резиденции другого культового боксера, Майка Тайсона. Нынешние владельцы решили открыть в ней церковь и дом престарелых.
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Александр Климов