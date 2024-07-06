Россиянам раскрыли способ увеличения размера пенсии

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Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста, заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.
3 июля глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание пенсионных накоплений начиная с 2014 года было ошибкой. Депутат подчеркнул, что в то время в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), поэтому все надеялись, что смогут работать с поступающими деньгами, в то время как туда уже приходили приличные суммы.
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Александр Климов