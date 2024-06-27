Госдума увеличила пенсии россиянам: размер выплат и как получить надбавку

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Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. В соответствии с документом, нововведение затронет около 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста. О том, как изменятся выплаты и кто сможет их получать расскажет редакция «Радио 1».
Кого коснется индексация пенсий
Закон предусматривает индексацию выплат работающим пенсионерам. Таковыми считаются те, кто получает пенсию и работает по трудовому договору. При этом работодатель в обязательном порядке направляет отчисления в Социальный фонд России.
Когда начнется индексация пенсий
Индексация пенсионных выплат неработающим пенсионерам начнется с 1 февраля 2025 года. Согласно документу, она затронет пенсии 7,87 миллиона граждан пенсионного возраста, которые продолжают трудиться.
Размер пенсий после индексации
Выплата работающим пенсионерам увеличится на 1,3 тысячи рублей. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, размер выплат у каждого пенсионера индивидуальный и зависит от стажа работы.
«Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — добавила она.
Путин назвал индексацию пенсий справедливым решением
Президент России Владимир Путин назвал повышение пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, справедливым решением. Он также сообщил о том, что для осуществления меры есть все необходимые ресурсы.
В России с 1 июня некоторые категории граждан получат повышенные пенсии
Володин объяснил значение закона об индексации пенсий работающим пенсионерам
Разработка и принятие закона об индексации пенсий демонстрируют то, что Россия является социальным государством. Так изменения в законодательстве прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Глава ЛДПР Слуцкий объяснил важность введения доплаты к страховой пенсии
В Госдуме предложили ввести в России механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Такую выплату смогут получать пенсионеры, страховой стаж которых не менее 30 лет.
Важность введения такой инициативы прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
По его мнению, граждане, работающие более 30 лет на благо государства, должны иметь право на заслуженный отдых в старости.
Дополнительные выплаты позволят повысить уровень жизни пенсионеров и дадут возможность им больше проводить времени со своей семьей и путешествовать, заключил Слуцкий.
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