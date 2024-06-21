В Госдуме разъяснили, как будет индексироваться пенсия

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Депутат Госдумы Андрей Исаев разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. В своём Телеграм-канале он написал, что она будет осуществляться от максимально положенной суммы.
Исаев пояснил, что размер индексации будет начисляться от максимальной суммы, то есть по той, которая была бы положена, если бы пенсионер не был трудоустроен.
Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу, отметил Исаев.
Ранее в Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу, отметил Исаев.
«Она будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково», — уточнил парламентарий.Депутат подчеркнул, что с 2025 года пенсия будет индексироваться два раза: с 1 февраля на уровень инфляции, а с 1 апреля на уровень роста зарплаты.
Ранее в Госдуме раскрыли, сколько нужно зарабатывать для пенсии в 30 тысяч рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак