В Госдуме попросили ФАС проверить ценообразование на «детские» тарифы такси

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку цен на «детские» тарифы такси.
По словам депутата, наличие детского кресла не может служить основанием для существенного увеличения стоимости поездки.
Чернышов отметил, что стоимость поездки по «детскому» тарифу часто значительно превышает цену аналогичного маршрута на тарифе «эконом», несмотря на использование одних и тех же автомобилей.
Чернышов добавил, что такие ценовые различия создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, особенно когда поездка необходима, например, для визита к врачу. Он предложил компенсировать дополнительные издержки за счёт таксопарков или агрегаторов, например, через установление нулевой комиссии для «детских» тарифов.
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«Прошу ФАС провести проверку обоснованности установленных цен на "детские" тарифы такси», — говорится в обращении.
Чернышов отметил, что стоимость поездки по «детскому» тарифу часто значительно превышает цену аналогичного маршрута на тарифе «эконом», несмотря на использование одних и тех же автомобилей.
Чернышов добавил, что такие ценовые различия создают серьёзную финансовую нагрузку на семьи, особенно когда поездка необходима, например, для визита к врачу. Он предложил компенсировать дополнительные издержки за счёт таксопарков или агрегаторов, например, через установление нулевой комиссии для «детских» тарифов.
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Елена Перлова