В России на 49% увеличился спрос на домашние маслобойки

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В России увеличился спрос на домашние маслобойки на 49% после подорожания в магазинах сливочного масла на 23%. Об этом сообщает Мash.
По данным «Союзмолока», себестоимость производства масла выросла по всей цепочке. На фоне таких новостей люди начали покупать оборудование для производства сливочного масла для домашнего использования.
В октябре спрос на товары для приготовления масла на маркетплейсах увеличился на 49%.
Бытовые маслобойки стоят от 1,5 до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от объёма и конструкции. Люди даже создали чаты для обмена рецептами.
Ранее генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин сообщал, что подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.
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В октябре спрос на товары для приготовления масла на маркетплейсах увеличился на 49%.
Бытовые маслобойки стоят от 1,5 до 15 тысяч рублей. Стоимость зависит от объёма и конструкции. Люди даже создали чаты для обмена рецептами.
Ранее генеральный директор молочной фермы ООО «Братья Чебурашкины» Владислав Чебурашкин сообщал, что подорожание сливочного масла в России может быть связано с повышением стоимости продукта и сырья, поставляемого иностранными производителями.
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Элина Позднякова