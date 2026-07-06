Россиянам раскрыли условия для безналоговой продажи грибов и ягод из леса

06 июля 2026, 01:46

В Госдуме раскрыли условия для безналоговой продажи грибов и ягод из леса

Фото: iStock/David_Bokuchava

В России существуют условия, при которых продажа собранных в лесу грибов и ягод не облагается налогом. Об этом рассказал в беседе с ТАСС депутат Госдумы Валерий Селезнев.





По его словам, доход от реализации лесных даров освобождается от НДФЛ, если их сбор осуществлялся для личных нужд и при этом отсутствуют признаки коммерческой деятельности. Ключевые критерии — цель сбора, объёмы заготовки, наличие складов, техники или наёмных работников.



Если же продукция заготавливается крупными партиями для регулярной продажи, такая деятельность уже подпадает под предпринимательские нормы лесного законодательства.



При продаже на рынках или ярмарках следует учитывать дополнительные требования. Например, свежие и сушёные грибы допускаются к реализации только после ветеринарно-санитарной экспертизы. При этом продавать домашние солёные, маринованные или консервированные грибы на рынках запрещено.