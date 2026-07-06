Врач перечислила симптомы аллергии на кофе при которых следует вызвать скорую

06 июля 2026, 06:19

Врач Усачёва: Аллергия на кофе является крайне редком явлением

Фото: iStock/manbo-photo

Аллергия на кофе возможна, но встречается крайне редко. Чаще всего негативная реакция организма на напиток связана с другими причинами, объяснила RT заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.





По ее словам, люди нередко путают аллергию с непереносимостью кофеина, его побочными эффектами или реакцией на дополнительные ингредиенты напитка — молоко, сиропы, ароматизаторы. Более того, некоторые лекарственные препараты плохо сочетаются с кофе.



