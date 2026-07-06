Врач перечислила симптомы аллергии на кофе при которых следует вызвать скорую
Врач Усачёва: Аллергия на кофе является крайне редком явлением
Аллергия на кофе возможна, но встречается крайне редко. Чаще всего негативная реакция организма на напиток связана с другими причинами, объяснила RT заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.
По ее словам, люди нередко путают аллергию с непереносимостью кофеина, его побочными эффектами или реакцией на дополнительные ингредиенты напитка — молоко, сиропы, ароматизаторы. Более того, некоторые лекарственные препараты плохо сочетаются с кофе.
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Настоящие симптомы аллергии включают зуд кожи, отёк губ или век, слезотечение и кашель. В то время как учащённое сердцебиение, дрожь, головокружение и бессонница — это побочные эффекты кофеина, не связанные с иммунной системой. Этот напиток также способен обострять болезни желудка и вызывать изжогу.
Согласно материалу RT, при появлении сильного отёка лица или горла, одышки или потери сознания после кофе необходимо немедленно вызывать скорую помощь.
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