Россиянам объяснили, когда больничный можно открыть на срок вплоть до одного года

06 июля 2026, 07:44

Депутат Леонов: Работник в РФ может открыть больничный на срок вплоть до одного года

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В России лист нетрудоспособности по болезни работника может быть продлён до десяти месяцев, а в особых случаях — например, после тяжёлых операций — до одного года. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.





За продлением и окончанием больничного следят врач и врачебная комиссия, сотрудник в этот период получает пособие по временной нетрудоспособности. Однако если листок открыт для ухода за совершеннолетним родственником или подростком старше 15 лет, то начисления будут иметь ощутимый лимит — 30 календарных дней в год.





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«При уходе за ребёнком до 7 лет — оплачивается до 60 дней в год. При уходе за ребёнком от 7 до 15 лет — до 45 дней в год», — уточнил в беседе с RT Леонов.