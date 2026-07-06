Россиянам объяснили, когда больничный можно открыть на срок вплоть до одного года
Депутат Леонов: Работник в РФ может открыть больничный на срок вплоть до одного года
В России лист нетрудоспособности по болезни работника может быть продлён до десяти месяцев, а в особых случаях — например, после тяжёлых операций — до одного года. Об этом пишет RT со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.
За продлением и окончанием больничного следят врач и врачебная комиссия, сотрудник в этот период получает пособие по временной нетрудоспособности. Однако если листок открыт для ухода за совершеннолетним родственником или подростком старше 15 лет, то начисления будут иметь ощутимый лимит — 30 календарных дней в год.
Стало известно, как работающему пенсионеру получить августовскую прибавку
«При уходе за ребёнком до 7 лет — оплачивается до 60 дней в год. При уходе за ребёнком от 7 до 15 лет — до 45 дней в год», — уточнил в беседе с RT Леонов.Размер больничного пособия напрямую зависит от страхового стажа. В 2026 году максимальная дневная выплата в размере 6827 рублей полагается работникам со стажем от восьми лет. Для стажа от пяти лет лимит составляет 5462 рубля в день, а при меньшем стаже — 4096 рублей. При этом за полный месяц сумма не может быть ниже МРОТ, равного 27 093 рублям.
Ранее карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева предупредила о скрытых сигналах трудоголизма. Его часто маскируют под ответственность, однако на самом деле отсутствие баланса между работой и отдыхом разрушает здоровье, отношения и самооценку. Как правило, трудоголики не замечают, как переступают опасную грань. Подробнее читайте в материале «Радио 1».