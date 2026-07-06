В Красноярске словесная перепалка рыбаков переросла в речной бой
На реке в Красноярске рыбаки устроили столкновение на воде. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.
Согласно материалу, конфликт начался с замечания. Один из рыбаков заметил, что его коллега использует сети в районе ДоК и посоветовал ему прекратить. Положительной реакции на это не последовало. Тогда случился настоящий таран — рыбак разогнал свою резиновую лодку и врезался в другого мужчину. Очевидцы сняли происходящее на видео. К счастью, в ходе «пиратской» разборки никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что группа из пяти туристов, пропавшая во время сплава по рекам Колымы, последний раз выходила на связь три дня назад. Спасатели уже начали поиски. В операции дополнительно задействовали вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с сотрудниками поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.
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