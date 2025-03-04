В 15 регионах России приняли законы об усыплении бездомных собак

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В 15 регионах России вступили в силу законы, разрешающие усыпление бездомных животных, а в двух субъектах — Мордовии и Хакасии — аналогичные нормы примут в ближайшее время. Данные приводит РБК со ссылкой на анализ регионального законодательства.
Среди субъектов, где законы уже приняты:
- Мурманская, Астраханская, Самарская, Оренбургская, Кемеровская и Магаданская области;
- Ставропольский, Забайкальский и Алтайский края;
- Удмуртия, Республика Тыва, Якутия и Бурятия;
- Ханты-Мансийский и Чукотский АО.
24 февраля «Радио 1» передавало, что жители Кемерова жалуются на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей. Так, одна женщина опубликовала снимок забинтованной мужской руки, и пожаловалась, что на парковке у ресторана «Арарат» ее родственника укусила собака.
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