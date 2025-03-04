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«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет

Бывший голкипер Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей Эвелине
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин женится на 22-летней телеведущей Эвелине, которая младше его на 28 лет. Своим счастьем он поделился поздно вечером 3 марта в соцсетях. Еще недавно Нигматуллин переживал развод с женой Еленой после почти 30 лет брака, а теперь его жизнь наполнена новой любовью. Момент «признания» спортсмен показал сам, выложив трогательное видео с подписью о том, как его избранница сказала «да».
«Мы решили поделиться с вами новым этапом нашей жизни – моментом, который нам очень дорог», — написал спортсмен в лично блоге.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Нигматуллин сошел с Эвелиной после расставания с Еленой, матерью его сыновей. Развод был непростым — бывший вратарь сборной России по футболу рассказывал, что лишился всего после громкого развода. Экс-супруга не согласилась разделить имущество пополам.

«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи жилья, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь», — говорил спортсмен.
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Спор пришлось решать через суд, где интересы футболиста защищает юрист Екатерина Гордон. Юрист объясняла, что суд наверняка обяжет Елену вернуть половину суммы от квартиры, поскольку это «верное и законное решение».

От первого брака у спортсмена есть два сына. Сейчас они живут в США и значительно отдалились от отца как в прямом, так и в переносном смысле.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Но, несмотря на печальный опыт в любви, теперь 50-летний Нигматуллин сияет от радости рядом с молодой ведущей Эвелиной Сынча. Он признается, что разница в возрасте их не смущает, ведь главное — быть на одной волне.

«Она сказала ДА!», — радостно отметил он в новом ролике с «сюрприз-предложением руки и сердца» в соцсетях.

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)

Поклонники тепло приняли новость, засыпав пару поздравлениями в комментариях. Им пожелали счастья и радости, отметив, что влюбленные прямо «расцветают» в присутствии друг друга.

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«Суровый приговор»: Адвокат раскрыл, почему на самом деле Блиновскую отправили в колонию
Адвокат Князев: ситуация с Блиновской является показательным процессом
03 марта 2025, 19:31

Елена Блиновская (фото: РИА Новости / Алексей Никольский)

Елене Блиновской вынесли наказание в виде пяти лет колонии. Заседание проходило в Савеловском суде Москвы. Блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации доходов, которые получены преступным путем. Суд взыскал с королевы марафонов 587 миллионов рублей. Кроме того, ей будет запрещено заниматься коммерческой деятельностью четыре года.
Глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев в беседе с «Радио 1» заявил, что Блиновской выдвинули довольно суровый приговор с учетом ее несовершеннолетних детей и признания вины.

«Видимо, государство дает таким образом понять, что будет относиться строго к уклонению от уплаты налогов, тем более на такие крупные суммы. Я бы не говорил тут о блогерах или инфо-цыганах, потому что за мошенничество ее, в отличие от других, не привлекают. Как мне кажется, это такой показательный процесс тем, кто уходит от налогов дроблением, а это может быть в любой области. Не только в области блогерства, но и в ресторанном бизнесе, недвижимости и так далее», — объяснил эксперт.

По его словам, подобных масштабов проблем с налоговой, как у Блиновской, трудно найти.

«Есть помельче, но там меньше привлекают внимание средств массовой информации просто из-за личности, так сказать. Отсрочку блогерше не удовлетворили. Если бы была отсрочка наказания, то только до того, как ребенок достиг 14 лет, но суд не счел это возможным. Прокуратура возражала, утверждая, что находящийся на свободе муж может позаботиться о них», — прокомментировал адвокат.

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#шоу-бизнес
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Лепс рассказал, что его младший сын Иван пока не определился с будущей карьерой
03 марта 2025, 19:25

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)

14-летний сын народного артиста России Григория Лепса, Иван, ещё не принял решения о том, в какой области будет строить карьеру, сперва ему предстоит закончить школу. Об этом Лепс сообщил в беседе с Пятым каналом.
По словам музыканта, Иван не доставляет ему хлопот.

«Нет, нормально себя ведет, а то я могу ему ноги поломать», — с улыбкой отметил певец.

Примечательно, что Лепс не держит сына в ежовых рукавицах. Он спокойно относится к тому, что Иван может, например, курить с друзьями за гаражами. У каждого поколения есть свои моральные ориентиры, заключил артист.

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#артист
#рф
#воспитание
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«Я думаю, что такое возможно»: Нюша высказалась о воссоединении с Егором Кридом
Нюша не исключает, что может снова сойтись с Егором Кридом
03 марта 2025, 19:02

Нюша (Фото: Instagram*/nyusha_nyusha)

Певица Нюша (Анна Шурочкина) в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» прокомментировала свои отношения с Егором Кридом.
По словам исполнительницы, она не исключает возможное воссоединение с артистом.

«Я могу сказать так, я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно и, в принципе, есть там такие истории, как с Пенелопой Крус и Хавьером. Это большое исключение на самом деле, когда, действительно, люди расстаются, они по своему растут и потом вдруг они сходятся на одном уровне по каким-то причинам, это большая редкость, но я не уверена, что это наш случай, но такое бывает, не будем исключать», — сказала она.

Нюша отметила, что эти отношения были одними из самых ярких в ее жизни. Певица добавила, что у них с Кридом есть чувство благодарности друг другу.

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#отношения
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«Стрельчиха типичная!»: директор школы в Дубае пожаловался на дочь Киркорова
Киркоров рассказал, что директор школы еженедельно жалуется на его дочь
03 марта 2025, 18:59

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы. Об этом исполнитель рассказал изданию KP.RU.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.
Дети знаменитости сейчас учатся самостоятельности, звезда иногда выдает им денег на карманные расходы, но особо не балует. Таким образом тратятся ребята весьма осторожно.

«…Если что, я докидываю всегда, если им не хватает на что-то», — добавил певец.

Он резюмировал, что его детей нужно строго и круглосуточно контролировать.

Ранее стало известно о личной драме Игоря Костолевского.

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Вино за 25 000 долларов, муж-бизнесмен и связь с Киркоровым: шокирующие факты о Маше Распутиной, которые не афишируют
03 марта 2025, 18:53

Маша Распутина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

История Маши Распутиной — это захватывающее путешествие, полное загадок и неожиданных поворотов. Эта талантливая певица прошла через множество испытаний, чтобы достичь вершины Олимпа, её путь был усеян как взлётами, так и падениями в столице России. Несмотря на все трудности, ей удалось завоевать сердца миллионов поклонников.
В её биографии скрыто множество интересных фактов, которые делают её образ ещё более ярким и многогранным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Высокая школьница

Дочь геологов, Алла Агеева, появилась на свет чуть ли не в кемеровском лесу, в палатке родителей. Маша выросла слишком рано и, не закончив школу, решила поступать в Щукинское училище в Москве. Экзамены она провалила, но возвращаться в родное село Уроп не хотела и устроилась помощницей швеи на трикотажной фабрике «Красная Заря».

В Доме культуры фабрики репетировал один из ансамблей, и Алла сумела достать телефон его руководителя. Представившись секретарем комсомола, она попросила прослушать девушку — то есть, саму себя. Владимир Ермаков, который был на 20 лет старше, посмотрел на пышногрудую высокую школьницу, не знавшую ни одной ноты, но решил взять её к себе. Он стал её директором, отцом и первым мужем.

Интимные отношения с директором

Информации о Ермакове на сайте Распутиной нет, она высказывается о нем очень резко. Известно, что их отношения начались, когда Маше было 15 лет, а он уже был женат. В 17 лет она родила от него дочь Лидию.

«Он был моим директором. Можно иметь интимные отношения с мужчинами с 15 лет и при этом не испытывать никаких чувств. К человеку, от которого я родила первого ребенка, у меня не было любви. Я родила в 17... Мы не были зарегистрированы, хотя долго работали вместе», — говорит певица.

Фото: iStock/studioaltius

Высшее образование

Ермолаев поддержал идею получения образования, Агеева поступила в Кемеровский институт культуры и искусств. В воспитании дочери ей помогали родители.

В 1988 году ее муж создал группу «Варьете» и по его совету она перекрасилась в блондинку, начала одеваться более откровенно и выбрала псевдоним Маша Распутина. Ее популярность возросла после сотрудничества с композиторами Матетой и Дербеневым, а также благодаря песне «Играй, музыкант!», которая прозвучала в программе «Утренняя почта».

Провалилась за границей

В 1992 году англоязычный альбом не принес Распутиной успеха на Западе. Ее шансонные композиции остались непонятыми. Критики упрекали Распутину за вульгарные тексты, однако россияне полюбили Машу за ее искренние слова, отражающие трудности женской жизни.

Сложные отношения с Ермаковым завершились взаимными обвинениями. В 1995 году Распутина встретила бизнесмена Захарова, который стал успешным благодаря торговле продуктами питания и нефтью. Виктор ухаживал за ней с размахом, даря вино стоимостью 25 000 долларов. Через четыре года они поженились, у них родилась дочь.

Фото: iStock/sezer66

Поругалась с Пугачевой и Киркоровым

Дружба с Пугачевой и Киркоровым длилась долго, но в 90-х годах отношения осложнились, когда Распутина заявила, что не примет участие в «Рождественских встречах», которые были посвящены Пугачевой и её окружению.

Филипп Киркоров обидел её, не пригласив на гастрольное турне в США. Позже они помирились: Пугачева подарила Распутиной свою песню, а Киркоров исполнил с ней известную «Розу чайную».

Завершила карьеру

В 2011 году Распутина завершила свою большую карьеру. Сейчас, в свои 59 лет, она занимается семьей и выступает на корпоративных мероприятиях, оставаясь подтянутой и привлекательной. Певица считает, что у большинства современных российских артистов недостаточно таланта и голоса.

«Скачут как безголосые обезьяны. То, что сейчас на плаву, ужасно. Мария Шукшина хорошо сказала: "Мы последнее поколение, что борется за культуру и за правду. Мы еще можем отличить добро от зла. А подрастающее поколение — слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов"», — делилась она.

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