«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет

Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)
Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин женится на 22-летней телеведущей Эвелине, которая младше его на 28 лет. Своим счастьем он поделился поздно вечером 3 марта в соцсетях. Еще недавно Нигматуллин переживал развод с женой Еленой после почти 30 лет брака, а теперь его жизнь наполнена новой любовью. Момент «признания» спортсмен показал сам, выложив трогательное видео с подписью о том, как его избранница сказала «да».
«Мы решили поделиться с вами новым этапом нашей жизни – моментом, который нам очень дорог», — написал спортсмен в лично блоге.
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)
Нигматуллин сошел с Эвелиной после расставания с Еленой, матерью его сыновей. Развод был непростым — бывший вратарь сборной России по футболу рассказывал, что лишился всего после громкого развода. Экс-супруга не согласилась разделить имущество пополам.
«Елена предъявила претензии на 100% имущества, включая только что проданную за 121 млн рублей квартиру в Москве. Получив средства от продажи жилья, она покинула Россию и перестала выходить со мной на связь», — говорил спортсмен.
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Спор пришлось решать через суд, где интересы футболиста защищает юрист Екатерина Гордон. Юрист объясняла, что суд наверняка обяжет Елену вернуть половину суммы от квартиры, поскольку это «верное и законное решение».
От первого брака у спортсмена есть два сына. Сейчас они живут в США и значительно отдалились от отца как в прямом, так и в переносном смысле.
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)
Но, несмотря на печальный опыт в любви, теперь 50-летний Нигматуллин сияет от радости рядом с молодой ведущей Эвелиной Сынча. Он признается, что разница в возрасте их не смущает, ведь главное — быть на одной волне.
«Она сказала ДА!», — радостно отметил он в новом ролике с «сюрприз-предложением руки и сердца» в соцсетях.
Руслан Нигматуллин и Эвелина Сынча (Фото: скриншот видео Instagram* @ruslan_nigmatullin)
Поклонники тепло приняли новость, засыпав пару поздравлениями в комментариях. Им пожелали счастья и радости, отметив, что влюбленные прямо «расцветают» в присутствии друг друга.
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Мария Моисеева