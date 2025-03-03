Mash: Писательницу Аллу Гербер срочно госпитализировали в больницу Москвы

Трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева объявлен в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта. Соответствующее заявление журналистам сделал региональный министр по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев.