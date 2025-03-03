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Mash: Писательницу Аллу Гербер срочно госпитализировали в больницу Москвы

Алла Гербер (Фото: кадр из подкаста «Смотри в оба» на Youtube-канале «НО.Медиа из России»)

Алла Гербер (Фото: кадр из подкаста «Смотри в оба» на Youtube-канале «НО.Медиа из России»)

Писательница и член президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер была экстренно госпитализирована в Москве с диагнозом «сердечная аритмия».
По данным Telegram-канала Mash, в последние дни Гербер жаловалась на ухудшение самочувствия, но отказывалась ложиться в больницу. Теперь же медики настояли на срочной госпитализации из-за критического состояния пациентки.

За плечами Гербер более тысячи публикаций, она также известна как кинокритик и редактор фильмов «Усатый нянь» и «Офицеры».

Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта объявлен трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.

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Трехдневный траур в связи со смертью Сайтиева объявили в Чечне
03 марта 2025, 20:57

Бувайсар Сайтиев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева объявлен в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта. Соответствующее заявление журналистам сделал региональный министр по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев.
«Указом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова объявлен траур с 3 по 5 марта», — сказал он.
В указанные дни в Чечне приспустят государственные флаги, а также отменят развлекательные мероприятия, а радио и телеканалы изменят сетку вещания.

Сайтиев умер на 50-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти могла стать остановка сердца.

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Стартовал новый сезон проекта «МедиаПритяжение» для детей и молодёжи
03 марта 2025, 17:07

Фото: istockphoto.com/Khosrork

Движение Первых приглашает школьников и студентов Московской области принять участие в новом сезоне проекта «МедиаПритяжение» для будущих журналистов и продюсеров, сообщает пресс-служба движения.
«Медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодёжное медийное сообщество страны. Любой ребёнок или молодой человек может научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики. (…) «МедиаПритяжение» позволяет взращивать профессионалов в медиаиндустрии уже с раннего детства», — отметила председатель Движения Первых Московской области Анастасия Бочарова.
Участвовать в новом сезоне «МедиаПритяжения» можно в одном двух форматов: индивидуальном или командном. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку. Коллективы участников могут зарегистрироваться до 6 апреля, индивидуальные участники — до 19 мая.

Подробнее о проекте можно прочесть по ссылке.

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Стартовал приём заявок на фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах»
03 марта 2025, 16:25

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Aleshinskaya

Шестой международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» проводит Интернациональный союз женщин (ИСЖ) под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приём заявок на участие начался 1 марта, сообщает пресс-служба ИСЖ.
«В этом году конкурс проводится по трём номинациями: фотоконкурс, национальные танцы и колыбельная на родном языке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на конкурсных фотоработах могут быть запечатлены не только мама и дети, но и другие члены семьи — без ограничений, а номинации «Национальные танцы» могут участвовать как сольные танцоры, так и коллективы.

Заявки на участие принимаются до 25 сентября, участие бесплатное. Результаты будут объявлены 25 октября. Подробнее о конкурсе можно прочесть по ссылке.

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Пытки студенток на автомойке и проституция: в эфире «Пусть говорят» мучители из Каменска-Уральского рассказали свою версию трагедии
03 марта 2025, 15:19

Мать подвергшейся пыткам Анны (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

​​​​Расправа над студентками, произошедшая на автомойке в Каменске-Уральском, шокировала даже самых опытных криминалистов. Члены уличной банды в течение полутора часов избивали и истязали девушек: ставили на колени, обливали ледяной водой и химическими растворами. В программе «Пусть говорят» выяснились новые подробности произошедшего.

Пытки студенток на автомойке


Все началось 3 января, когда четыре студентки, среди которых были две несовершеннолетние, отмечали день рождения одной из подруг. Но вскоре в их праздник вмешался 21-летний Давид, настойчивый ухажер, который постоянно названивал одной из них. Она его игнорировала, и другая подруга, Анна, ответила на звонок, резко поставив парня на место. Конфликт быстро перерос в неприятную переписку в социальных сетях.

Давида оскорбили слова девушки в его адрес. В тот же вечер он вместе с компанией друзей заманил девушек на улицу под предлогом «поговорить». Затем их насильно увезли на автомойку. Двоих девушек, Анну и Катю, вытащили из машины, а остальных оставили в автомобиле, угрожая расправой. В холодном помещении, пропахшем бензином и сыростью, начался настоящий кошмар: девушек раздели, поставили на колени, избивали по лицу и телу, обливали ледяной водой из шланга и заливали пену в рот. Мучения участники расправы снимали на видео.

Подозреваемый Давид Анашкин (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Из-за чего девушки подверглись избиению


В эфире программы «Пусть говорят» мать 18-летней Анны рассказала, что произошло с ее дочерью в тот злополучный день.
«Видео я не смогла досмотреть до конца. Не каждый человек со здоровой психикой выдержит это. 2 января дочь собиралась отмечать с подругой день рождения. Подруге названивал Давид Анашкин. Он звонил ее знакомой, угрожал, моя дочь решила заступиться, наговорила ему по телефону глупости. На следующий день дочь пошла к подруге. Дочь увезли на машине на автомойку и издевались над ней», — рассказала мать Анны.

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Версия участника пыток



Участники расправы угрожали девочкам. Им говорили, что вывезут их в другой город и сделают проститутками, если кто-то узнает о том, что произошло на автомойке. В эфире программы появился один из участников пыток, который в настоящее время проходит по уголовному делу свидетелем.
«Мы перегнули палку. Началось все с того, что мы просто катались с Давидом по городу. Нам надо было найти подругу. Начали ей звонить. Нас начали посылать. Ни с того ни с сего начались видеосообщения, где появилась Анна, которую никто из нас не знал», — сообщил молодой человек.
Свою вину он настойчиво отрицал, утверждая, что был лишь водителем. Гостей и экспертов студии слова парня возмутили. Зрители призвали правоохранительные органы провести проверку в отношении всех фигурантов расправы над студентками. В настоящее время арестованы четыре участника пыток.

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#расследование
#избиение
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«Человека просто растерзали»: Мать Елены Блиновской прокомментировала приговор суда
Мать Елены Блиновской заявила, что ее дочь просто растерзали
03 марта 2025, 15:00

Фото: iStock/simpson33

Мать Елены Блиновской после вынесенного судом приговора заявила, что ее дочь просто растерзали, пишет Shot.
«Да человека просто растерзали. Вы как будто этого не понимаете, а?», — сказала женщина.

Больше журналистам она ничего говорить не стала.

Напомним, Савеловский суд столицы приговорил королеву марафонов к пяти годам колонии общего режима, а также конфисковал в счет государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.

Часть срока Блиновская уже отбыла в СИЗО. По предварительным подсчетам, она выйдет на свободу в августе 2028 года, если не освободится ранее по УДО.

Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.

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