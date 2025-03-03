Mash: Писательницу Аллу Гербер срочно госпитализировали в больницу Москвы

Алла Гербер (Фото: кадр из подкаста «Смотри в оба» на Youtube-канале «НО.Медиа из России»)
Писательница и член президиума Российского еврейского конгресса Алла Гербер была экстренно госпитализирована в Москве с диагнозом «сердечная аритмия».
По данным Telegram-канала Mash, в последние дни Гербер жаловалась на ухудшение самочувствия, но отказывалась ложиться в больницу. Теперь же медики настояли на срочной госпитализации из-за критического состояния пациентки.
За плечами Гербер более тысячи публикаций, она также известна как кинокритик и редактор фильмов «Усатый нянь» и «Офицеры».
Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта объявлен трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.
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За плечами Гербер более тысячи публикаций, она также известна как кинокритик и редактор фильмов «Усатый нянь» и «Офицеры».
Ранее сообщалось, что в Чеченской Республике в период с 3 по 5 марта объявлен трехдневный траур в связи со смертью трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева.
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Мария Моисеева