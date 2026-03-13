Россиянам рассказали, как изменятся ставки по кредитам и ипотеке после заседания ЦБ

13 марта 2026, 13:18

Финансист Трепольский: ставки по ипотеке составят 20% после заседания ЦБ

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

После заседания Центробанка, которое состоится 20 марта, ставки по рыночной ипотеке достигнут 18–20%, а по потребительским кредитам — 21–24%. Так считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.





Он предполагает, что Центробанк на заседании 20 марта, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15%. Тем не менее эксперт предупредил, что кредиты после этого быстро не подешевеют.





«В начале апреля существенных изменений не произойдет. Рыночная ипотека останется в диапазоне 18–20%, потребкредиты — 21–24%. Банки крайне неохотно снижают ставки по займам вслед за ЦБ. Когда финал? Эра по-настоящему дорогих денег начнет уходить лишь в IV квартале 2026 года», — сказал Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».