Перечислены самые нелюбимые для страховщиков автомобили

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Исследование онлайн-сервиса страхования Inssmart показало, что наиболее сложными для покупки полиса автокаско в 2024 году в России и нелюбимыми для российских страховщиков стали Mercedes e-class 2018, Toyota Land Cruiser 300, а также BMW Х5.
Кроме этих автомобилей в этом рейтинге расположились Mercedes e-class 2019, Mercedes GLC, Lexus RX, Geely Monjaro, Hyundai Solaris.
А член Общественной палаты и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов позитивно отнёсся к намерениям властей Карелии развивать в регионе инфраструктуру электромобилей и объяснил её перспективность.
Ранее пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявляла о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.
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«Понять страховые компании, которые защищают автомобили от ДТП и угона, можно. Нет смысла брать на себя лишние риски, за которые точно придётся заплатить с вероятностью в 100%. Если предложить клиентам реальную стоимость риска, цена страхования улетит в космос. Но иногда проблема кроется не в автомобиле, а в самом страхователе и предназначении транспорта», — объяснил в беседе с «Известями» генеральный директор Inssmart Артур Коломиец.
А член Общественной палаты и заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов позитивно отнёсся к намерениям властей Карелии развивать в регионе инфраструктуру электромобилей и объяснил её перспективность.
«Жители Карелии могут самостоятельно заряжать электромобили на своем участке. Сейчас много гибридных авто. Даже в электрических автомобилях зачастую имеется двигатель, который работает, как зарядка. Наверняка строительные работы будут выполнять местные компании. В Карелии вовремя взялись за освоение перспективной программы. Это инвестиции в регион», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Холодов.
Ранее пресс-служба ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) объявляла о публикации перечня автомобилей, предназначенных для учета утилизационного сбора, включая информацию о нижней границе их средней стоимости.
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Мелисса Тимофеева