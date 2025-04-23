Банки начали блокировать кредитные карты нежелающих платить проценты

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Банки начали применять более строгие меры к клиентам, которые отказываются платить проценты по кредитным картам. Об этом информирует РБК.
Как сообщает агентство со ссылкой на зампреда правления «Уралсиба» Станислава Тывеса, в последние полгода финансовые учреждения стали активно реагировать на случаи длительной задолженности.
Ранее клиенты могли годами не оплачивать проценты, не опасаясь последствий, но теперь банки начали снижать кредитные лимиты или блокировать операции по картам для неплательщиков. Тывес отметил, что таким образом банки сигнализируют клиентам о необходимости обратиться в другие финансовые организации.
Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.
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Ранее клиенты могли годами не оплачивать проценты, не опасаясь последствий, но теперь банки начали снижать кредитные лимиты или блокировать операции по картам для неплательщиков. Тывес отметил, что таким образом банки сигнализируют клиентам о необходимости обратиться в другие финансовые организации.
Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.
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Дарья Осипова