Россиянам рассказали, какое влияние на авторынок окажет снижение ключевой ставки

12 сентября 2025, 19:08

Болдырев: снижение ключевой ставки способствует росту авторынка в РФ

Фото: iStock/Wasan Tita

Снижение ключевой ставки до 17% положительно скажется на рынке новых автомобилей в России. Такое мнение озвучил руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константин Болдырев.





Напомним, 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.



По словам эксперта, кредитование на новые автомобили и ранее было довольно выгодным.





«Сейчас же очень удачный момент, когда можно получить выгодное кредитное предложение, а изменение курса валют еще не сказалось на стоимости самого авто», — отметил Болдырев в беседе с «Известиями».

«У регулятора остаются сомнения в устойчивости дефляционного тренда. Центробанк видит риски ускорения цен и не хочет допустить, чтобы смягчение политики преждевременно разогнало инфляцию», — пояснил специалист.