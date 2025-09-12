Россиянам рассказали, какое влияние на авторынок окажет снижение ключевой ставки
Болдырев: снижение ключевой ставки способствует росту авторынка в РФ
Снижение ключевой ставки до 17% положительно скажется на рынке новых автомобилей в России. Такое мнение озвучил руководитель по развитию бизнеса B2C-кредитования «Авито Авто» Константин Болдырев.
Напомним, 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых.
По словам эксперта, кредитование на новые автомобили и ранее было довольно выгодным.
«Сейчас же очень удачный момент, когда можно получить выгодное кредитное предложение, а изменение курса валют еще не сказалось на стоимости самого авто», — отметил Болдырев в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что нынешняя ставка остаётся высокой для вторичного рынка автомобилей, однако тенденция к понижению для бизнеса является обнадёживающей.
Тем временем владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря в беседе с RT считает, что ЦБ был осторожен при снижении ключевой ставки.
«У регулятора остаются сомнения в устойчивости дефляционного тренда. Центробанк видит риски ускорения цен и не хочет допустить, чтобы смягчение политики преждевременно разогнало инфляцию», — пояснил специалист.
Гиря добавил, что темпы удешевления кредитов для бизнеса будут медленнее, чем предполагалось. Кроме того, снижение ставок по депозитам также растянется во времени.