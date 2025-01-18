В Сальвадоре убили россиянку, предлагавшую интимные услуги

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В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку Елену Новоселову. Местная полиция сделала пост в соцсети X (ранее Twitter) вечером 17 января 2025 года, информируя о трагедии.
Убийство случилось либо вечером 16 января, либо в ночь с 16 на 17 января — пока точное время нападения не установлено. В службу экстренной помощи поступил вызов о девушке в критическом состоянии, после чего на место происшествия была направлена оперативная группа.
На месте россиянку Новоселову обнаружили с огнестрельными ранениями, она была еще жива. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась от тяжести полученных травм.
В ходе расследования было установлено, что Новоселова предлагала интимные услуги в Интернете под псевдонимом «Лолита ла Русита». Подозреваемый в преступлении, Эрвин Лагос Андраде, задержан. По предварительной информации, мужчина занимался организацией коммерческих услуг, которые предлагала Новоселова — был ее сутенером.
Расследование продолжается.
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На месте россиянку Новоселову обнаружили с огнестрельными ранениями, она была еще жива. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — она скончалась от тяжести полученных травм.
В ходе расследования было установлено, что Новоселова предлагала интимные услуги в Интернете под псевдонимом «Лолита ла Русита». Подозреваемый в преступлении, Эрвин Лагос Андраде, задержан. По предварительной информации, мужчина занимался организацией коммерческих услуг, которые предлагала Новоселова — был ее сутенером.
Расследование продолжается.
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Мария Моисеева