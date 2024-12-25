Россиянам рассказали о новой платформе по контролю за переводами граждан

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Центробанк России (ЦБ) совместно с Росфинмониторингом, экспертами и банками разрабатывает новую платформу для борьбы с подозрительными банковскими операциями.
Как сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, платформа будет централизованно передавать банкам данные о так называемых клиентах-дропах — лицах, предоставляющих свои счета и карты для незаконных операций.
На данный момент ЦБ может делиться информацией о подозрительных транзакциях только с банками, клиентами которых являются дропы. Новая система позволит централизовать данные и оперативно передавать их всем кредитным организациям. Это поможет не только отслеживать, но и предотвращать доступ дропов к банковским услугам, включая открытие счетов или выпуск карт.
Разработка платформы направлена на усиление контроля за незаконными транзакциями и предотвращение использования банковской системы для теневой экономики. Проект всё ещё находится на стадии проработки, однако ЦБ уже наладил онлайн-контроль транзакций в сотрудничестве с отдельными банками.
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«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций», — пояснил глава службы Банка России.
На данный момент ЦБ может делиться информацией о подозрительных транзакциях только с банками, клиентами которых являются дропы. Новая система позволит централизовать данные и оперативно передавать их всем кредитным организациям. Это поможет не только отслеживать, но и предотвращать доступ дропов к банковским услугам, включая открытие счетов или выпуск карт.
Разработка платформы направлена на усиление контроля за незаконными транзакциями и предотвращение использования банковской системы для теневой экономики. Проект всё ещё находится на стадии проработки, однако ЦБ уже наладил онлайн-контроль транзакций в сотрудничестве с отдельными банками.
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Мария Моисеева