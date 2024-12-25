В Минпромторге рассказали про первые товары «российской полки»

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В российских магазинах появятся специальные «российские полки» для товаров отечественного производства, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Инициатива начнётся с размещения бытовой химии и повседневной косметики, которые считаются одними из ведущих отраслей в сегменте потребительских товаров.
«Начать мы планируем с бытовой химии и повседневной косметики. Это наши флагманы в потребительских товарах», — заявил Алиханов в интервью РИА Новости.По словам министра, цель проекта — предоставить отечественным производителям маркетинговые преференции, чтобы повысить их конкурентоспособность по сравнению с зарубежными брендами. В перечень товаров будут включены только те группы, где уже есть конкурентоспособные российские аналоги.
В будущем планируется расширить ассортимент «российских полок» и на другие товарные группы, в зависимости от готовности отечественных производителей.
Законопроект сейчас обсуждается с профильными ведомствами и направлен на поддержку наукоемких отраслей, которые способствуют развитию смежных направлений.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обсудили развитие производства детских товаров в России. В ходе заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга РФ участники обменялись опытом, лучшими практиками и идеями по развитию производства детских товаров.
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Мария Моисеева