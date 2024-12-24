Ряд крупных российских банков понизил ставки по вкладам

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Российские банки МКБ, Газпромбанк и Альфа-банк понизили ставку по ряду сберегательных продуктов после неожиданного решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные маркетингового агентства Marcs.
Отмечается, что 23-24 декабря Газпромбанк принял решение понизить ставки по рублёвым вкладам на сроках 91-181 дней на 0,5-1 процентный пункт – до 21,7-23%.
Также Московский кредитный банк (МКБ) объявил о понижении ставок по вкладам на 0,5-2 процентных пункта. Максимальная ставка снижена на один процентный пункт – до 24%.
21 декабря Альфа-банк тоже понизил ставки в пределах 0,4-2 процентных пунктах.
При этом, несмотря на решение Центробанка, ВТБ, Промсвязьбанк и ОТП Банк пока не собираются снижать ставки по кредитам.
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Также Московский кредитный банк (МКБ) объявил о понижении ставок по вкладам на 0,5-2 процентных пункта. Максимальная ставка снижена на один процентный пункт – до 24%.
21 декабря Альфа-банк тоже понизил ставки в пределах 0,4-2 процентных пунктах.
При этом, несмотря на решение Центробанка, ВТБ, Промсвязьбанк и ОТП Банк пока не собираются снижать ставки по кредитам.
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Анастасия Чинкова