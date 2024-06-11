Комитеты Мособлдумы одобрили федеральные предложения по налоговой системе

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Комитеты Мособлдумы поддержали федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Одно из главных нововведений – внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако эта мера коснётся только 3% трудоспособных жителей страны.
Читайте также:
Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников
Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы
Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
«Налоговая нагрузка распределится в зависимости от уровня доходов людей. Запрос на более справедливый подход давно созревал в обществе. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен вкладывать в развитие своей страны. В этот решающий момент для России нам нужно сконцентрировать все усилия и победить по всем фронтам», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Доходы пойдут на улучшение социальной инфраструктуры, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, спорта, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов», – пояснил председатель комитета регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый.А председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что налоговые изменения дадут возможность ещё больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, у которых доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Для них предусмотрен налоговый аналог кешбэка.
Читайте также:
Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников
Мособлдума рассмотрит законопроекты о совершенствовании налоговой системы
Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»
Лора Луганская