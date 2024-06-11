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Комитеты Мособлдумы одобрили федеральные предложения по налоговой системе

11 июня 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Комитеты Мособлдумы поддержали федеральные законопроекты по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Одно из главных нововведений – внедрение прогрессивной шкалы НДФЛ. Однако эта мера коснётся только 3% трудоспособных жителей страны.

«Налоговая нагрузка распределится в зависимости от уровня доходов людей. Запрос на более справедливый подход давно созревал в обществе. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он должен вкладывать в развитие своей страны. В этот решающий момент для России нам нужно сконцентрировать все усилия и победить по всем фронтам», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.


«Доходы пойдут на улучшение социальной инфраструктуры, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, спорта, строительство и ремонт детсадов, школ, общежитий колледжей и вузов», – пояснил председатель комитета регионального парламента по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мособлдумы Игорь Коханый.
А председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев отметил, что налоговые изменения дадут возможность ещё больше помогать семьям, воспитывающим двух и более детей, у которых доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Для них предусмотрен налоговый аналог кешбэка.

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#московская область
Капитальный ремонт энергообъектов проводится в Подмосковье
11 июня 2024, 14:12

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Капитальный ремонт энергообъектов Подмосковья – все больше дачников получают надежное электроснабжение в свои дома. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Работы на энергообъектах проводятся во всех муниципалитетах региона.

«Сотрудники энергосетевой компании «Мособлэнерго» проводят капитальный ремонт ЛЭП для повышения надежности электроснабжения 50 дачных участков СНТ «Салют» в городском округе Волоколамский. На ЛЭП заменят 1,2 км провода на СИП — самонесущий изолированный провод, повышающий надежность работы электросети и сокращающий потери электроэнергии», — объяснили в пресс-службе.

Благодаря ремонту к энергосетям смогут присоедить новых заявителей и увеличить мощности объектов, а также снизит эксплуатационные затраты.

В общей сложности в Московской области отремонтируют 350 км воздушных и кабельных линий электропередачи.

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В семи округах Подмосковья починили уличные фонари
11 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправное освещение на дорогах починили за неделю в семи округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В частности, освещение восстановили на участке Зенинского шоссе в Люберцах, на Леоновском шоссе в Балашихе, а также на дорогах в рабочем посёлке Нахабино округа Красногорск, деревне Чепелёво округа Чехов, в одинцовской деревне Маслово, раменской деревне Обухово и деревне Григорово Наро-Фоминского округа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что специалисты Мосавтодора каждую неделю обследуют дорожную сеть региона и оперативно устраняют обнаруженные неисправности. Особое внимание уделяется состоянию светофоров, знаков и ограждений.

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В Подмосковье стартовал итоговый этап чемпионата по дисциплине «Кинология»
11 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартовал итоговый этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы» по дисциплине «Кинология». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Соревнования проводятся в Губернском колледже Серпуховского городского округа. В отборочный этап прошли представители Московской, Ярославской, Ростовской, Белгородской и Рязанской областей, Краснодарского края и Республики Бурятия.

«Конкурсные задания включают в себя несколько этапов: уход за собаками, разведение и отбор пород, подготовка и использование собак в различных службах, проведение испытаний и соревнований, а также участие в определении основных показателей оказания услуг в сфере кинологии», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что чемпионат «Профессионалы — 2024» является уникальной возможностью продемонстрировать своё мастерство и умения на межрегиональном уровне.

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#кинологи
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В Подмосковье введут новую льготу для инвалидов по зрению и слуху
11 июня 2024, 13:47

Фото: iStock/Chinnapong

Бесплатные социальные услуги в стационарной форме предоставят в Московской области инвалидам по слуху и зрению в возрасте от 18 до 40 лет, соответствующий закон региональный парламент планирует принять в ходе ближайшего заседания, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Отмечается, что ранее право на такие бесплатные услуги распространялось только на детей и подростков до 18 лет.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов пояснил, что законопроект направлен на поддержку инвалидов по зрению и слуху, которые находятся в трудоспособном возрасте.

«Для этого на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов», — добавил Брынцалов.
Центр заработает 1 сентября текущего года. Здание Центра полностью адаптировано и оснащено для проживания, обучения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Постояльцы Центра смогут выбрать обучение по одной из 11 профессий. Срок обучения и проживания в Центре будет составлять пять лет.

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Водителям Подмосковья расскажут о важности соблюдения скоростного режима
11 июня 2024, 13:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Социальный раунд «Некуда спешить» стартовал в Московской области, в рамках акции панируется проводить различные мероприятия по теме безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сотрудники Госавтоинспекции и члены общественных организаций на тематических мероприятиях, рассчитанных на различные социальные и возрастные слои населения, будут рассказывать о том, как важно правильно выбрать скорость движения на дороге и почему недопустимо нарушать скоростные ограничения», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе социального раунда планируется уделить ученикам автошкол, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, заправок, автосалонов, а также работникам автотранспортных предприятий.
Социальный раунд «некуда спешить» продлится в Московской области до 30 июня.

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Доброволец отряда «ЛизаАлерт» рассказала, как происходит поиск подростков
11 июня 2024, 13:28

Фото: Ирина Мальцева

«Основной враг — время»: доброволец отряда «ЛизаАлерт» из Балашихи рассказала о поиске подростков. Об этом сообщил корреспондент.
40-летняя Ирина Мальченко — доброволец поискового отряда «ЛизаАлерт». Ирина часто занимается поисками подростков. Она рассказала об особенностях таких поисков и что важно знать родственникам.

«Основной враг любого поиска — это время. Чем раньше начинается поиск, тем больше шансов найти пропавшего живым и здоровым. Работа по горячим следам наиболее эффективна. Подростки — это та категория, которую я понимаю. Их трудности и переживания, особое восприятие всего происходящего вокруг, когда у них происходят физиологические, психологические изменения. Задача родителей — всегда повторять основные правила с ребёнком, контролировать их в природной среде, вблизи водоёмов, встречать их», — подчеркнула женщина.

Часто дети убегают из дома самостоятельно по разным обстоятельствам. Порой даже самые добрые родительские побуждения могут вызвать негатив у них в силу возраста.

«С собой в лес нужно брать теплую одежду, запас воды, калорийный перекус, компас, свисток, полностью заряженный телефон, хорошо иметь при себе и внешний аккумулятор. Если Вы заблудились, то нужно сразу звонить на номер 112, который работает даже при плохом сигнале», — отметила Ирина.

Также для профилактики и освещении проблемы потери детей показывается спектакль, созданный совместно с ПСО «ЛизаАлерт», «Поиск продолжается». Он рассказывает Он о подростках, которые по тем или иным причинам потерялись. После спектакля со зрителями разговаривают о детской безопасности, причинах, по которым дети уходят из дома.

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Эксперт объяснил, каким категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсию
Депутат Рязанский: пенсионеры получат проиндексированную за всё время пенсию
11 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России возобновят индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Эта мера коснется 7,8 млн граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин призвал Госдуму во время весенней сессии принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что индексация пенсий работающим пенсионерам приостановилась в 2016 году из-за общего социально-экономического состояния страны.

«В 2016 году государство решало, как дальше поступать в новых социально-экономических условиях. Прежде всего учитывались показатели: продолжительность жизни граждан, возможности бюджета, пенсионный фонд, фонд социального и медицинского страхования. Возможности индексации пенсий в полном объеме в соответствии с инфляцией не было. К тому же, работающих пенсионеров было 14 с лишним миллионов, средств федерального бюджета не хватало», — объяснил эксперт.

Сегодня, по словам специалиста, другая социально-экономическая картина, где работающих пенсионеров — восемь миллионов человек, соотношение трудовых ресурсов изменилось.

Валерий Рязанский отметил, что, в соответствии с законом, как только работающий пенсионер прекратил работу, ему должна индексироваться пенсия за все то время, когда он работал, но индексации не производилось.
«Например, если в 2016 году остановилась индексация, а в 2024 году пенсионер прекратил трудовую деятельность, то ему проиндексируют пенсию с 2016 до 2024 года, и он получит пенсию в индексированном виде. Если в 2016 году была пенсия 15 тысяч рублей, то в нынешних условиях она составит около 25 тысяч рублей», — рассказал эксперт.

Председатель Союза пенсионеров России отметил, что индексация пенсий коснется всех категорий работающих пенсионеров, потому что такую систему проще администрировать. Фактически одним нажатием клавиши пересчитываются все пенсии одновременно, не нужно пересчитывать все отдельно, заключил собеседник.

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В семи округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
11 июня 2024, 12:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые пешеходные ограждения у автодорог отремонтировали за неделю в семи городских округах Московской области, в частности, работы были проведены в Долгопрудном, Красногорске, Дзержинском, Можайске, Коломне, Рузском округе и округе Серпухов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Пешеходные ограждения были отремонтированы в деревне Овсянки Рузского округа, на Грузовой улице в Пущине, улице Ленина в Озёрах, Волоколамском шоссе в Красногорске, на Московской улице в Можайске, Томилинской улице в Дзержинском, а также на проспекте Пацаева и Лихачёвском шоссе в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что ограждения устанавливаются на опасных участках дорог, чтобы снизить риск ДТП с участием пешеходов.

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#минтранс мо
#дороги
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье проверили состояние более 250 городских стел и въездных групп
11 июня 2024, 12:41

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Состояние более 250 городских стел и въездных групп у населённых пунктов проверили в Московской области в преддверии Дня России, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В День России Подмосковье традиционно становится местом притяжения туристов из других регионов. Стела — это визитная карточка города, первое что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление», — отметил глава Минчистоты области Владислав Мурашов.
Он добавил, что инспекторы министерства вместе с представителями муниципальных администраций на постоянной основе следят за тем, чтобы въездные группы и стелы были в порядке.

В министерстве отметили, что в преддверии праздника объекты очистили от ржавчины и пыли, обновили покраску и восстановили освещение. В порядок также привели прилегающие территории.

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