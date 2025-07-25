Экономист Ракша: поводов для повышения ключевой ставки Центробанка нет

25 июля 2025, 18:45

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Экономист Денис Ракша уверен, что в текущий момент нет необходимости повышать ключевую ставку Центробанка.





В беседе с «Татар-информ» он отметил, что напротив, ситуация говорит о том, что можно ожидать ее снижение.





«Поводов для повышения ставки сейчас нет, все идет к тому, чтобы ее понизить. Решение о снижении — это безальтернативный сценарий, зависит лишь от данных по инфляции и другим макроэкономическим факторам», — заявил эксперт.