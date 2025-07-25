Экономист Ракша: поводов для повышения ключевой ставки Центробанка нет
Экономист Денис Ракша уверен, что в текущий момент нет необходимости повышать ключевую ставку Центробанка.
В беседе с «Татар-информ» он отметил, что напротив, ситуация говорит о том, что можно ожидать ее снижение.
«Поводов для повышения ставки сейчас нет, все идет к тому, чтобы ее понизить. Решение о снижении — это безальтернативный сценарий, зависит лишь от данных по инфляции и другим макроэкономическим факторам», — заявил эксперт.Он также рассказал, что важную информацию для граждан можно получить на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ, где будет озвучена их оценка ситуации.
Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку впервые за три года.