«Кончились запасы»: Россиянам рассказали, почему подорожает борщевой набор

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Экономист Ольга Лебединская спрогнозировала в 2024 году в России подорожание борщевого набора на 10-12 процентов. Об этом ранее писала «Газета.Ru».
Заместитель исполнительного директора Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов в беседе с «Радио 1» сообщил, что это происходит из-за того, что прошлогодние запасы сельхозкультур закончились, и это нормальное явление, которому удивляться не стоит.
Также эксперт назвал и другие факторы, влияющие на рост цен: рост цен на семена, рост цен на горюче-смазочные материалы для уборочной техники, стоимость бензина и логистики. Однако основополагающими их считать не стоит.
По мнению Шамиля Магомедова цены пойдут вниз, как только в Южных регионах России созреет новый урожай, а пока его замещает импортный продукт из Беларуси, Казахстана, Узбекистана.
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«Сейчас борщевой набор – это основные наши сельхозкультуры: капуста, картошка, свекла, морковь. Мы сами их выращиваем и закладываем про запас. С прошлого года были заложены и хранились до сих пор, использовались из стока. Сейчас апрель, стоки у многих закончились. У тех, у кого они еще остались, они уже не того качества, и поэтому, пока у нас не будет нового урожая, мы перейдем к использованию этих продуктов с внешнего рынка. Традиционно из года в год в апреле и мае наблюдается рост на эти культуры. Это нормальное явление», – объяснил специалист.
Также эксперт назвал и другие факторы, влияющие на рост цен: рост цен на семена, рост цен на горюче-смазочные материалы для уборочной техники, стоимость бензина и логистики. Однако основополагающими их считать не стоит.
По мнению Шамиля Магомедова цены пойдут вниз, как только в Южных регионах России созреет новый урожай, а пока его замещает импортный продукт из Беларуси, Казахстана, Узбекистана.
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Анастасия Бондарева