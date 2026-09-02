Россиянам рассказали, сколько денег необходимо накопить на черный день

02 сентября 2026, 23:14

Экономист Остапкович: подушка безопасности должна состоять из шести зарплат

Фото: iStock/spaxiax

Россиянам необходимо иметь подушку безопасности, размер которой можно подсчитать, исходя из образа жизни, расходов и количества детей. Так считает научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.





В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что накоплениями стоит считать средства, которых хватит на шесть месяцев. То есть финансовая подушка должна составлять не менее шести месячных зарплат на случай потери или снижения дохода.





«Один считает накоплениями 100 тысяч рублей, другие — миллион. Все зависит от расходов и потребностей. У семей могут быть разные обязательства, связанные с ипотекой или обучением детей. Сюда же относится оплата услуг ЖКХ и налоги. Все эти показатели предопределяют финансовую подушку безопасности», — пояснил Остапкович.