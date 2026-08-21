Экономист Кутьин посоветовал отложить часть школьных покупок до сентября

21 августа 2026, 08:00

Экономист Кутьин: вторую школьную форму можно купить после 1 сентября

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рекомендовал родителям разделить подготовку ребенка к учебному году на несколько этапов. По его мнению, до 1 сентября стоит приобрести лишь самое необходимое, а часть расходов перенести на середину месяца.