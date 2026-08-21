Экономист Кутьин посоветовал отложить часть школьных покупок до сентября
Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рекомендовал родителям разделить подготовку ребенка к учебному году на несколько этапов. По его мнению, до 1 сентября стоит приобрести лишь самое необходимое, а часть расходов перенести на середину месяца.
В беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук пояснил, что в первую очередь понадобятся основной комплект одежды для школы, сменная обувь и минимальный набор канцелярии. Вторую форму, запасные футболки, заколки, резинки, тетради и папки можно докупить позднее.
Эксперт, воспитывающий троих детей, советует не торопиться с цветными карандашами, фломастерами и альбомами. Учитель в начале занятий способен уточнить перечень материалов, поэтому некоторые покупки рискуют оказаться лишними.
Конец августа традиционно становится пиком спроса на товары для школьников. Когда основной поток покупателей снижается, торговые сети запускают акции. Скидки на отдельные варианты формы, рюкзаков и мешков для сменной обуви достигают 30–50%, отметил Кутьин.
Экономист предложил составить два перечня. В первый следует внести все вещи, без которых ребенок не сможет начать учебу. Во втором стоит оставить запасную одежду, дополнительную обувь и позиции, необходимость которых педагог подтвердит после начала занятий. Такой подход поможет сохранить бюджет и не купить вещи, из которых школьник быстро вырастет.
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