Экономист Копейкин назвал невыгодной покупку квартиры для сдачи в аренду

17 августа 2026, 23:19

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Приобретать жилье для последующей сдачи в аренду невыгодно. Так считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что за последние десятилетия в России существенно выросла обеспеченность жильем, обогнав другие развитые страны. При этом массовая приватизация привела к огромному финансовому дисбалансу.





«Приобретать квартиру для того, чтобы потом ее сдавать в аренду, финансово очень невыгодно. Конечно, какая-то компенсация издержек будет, многие так делают, но это не способ получения дохода, это способ минимизации расходов, в первую очередь, на жилищно-коммунальные услуги, на тот же ипотечный кредит», — подчеркнул Копейкин.