В Госдуме сообщили о запрете онлайн-сервисам навязывать россиянам подписки

13 января 2026, 09:16

Депутат Немкин: онлайн-сервисы с 1 марта не смогут навязывать подписки клиентам

Фото: iStock/Pinkypills

Онлайн-сервисам в России запретят автоматически списывать деньги за подписки без согласия пользователя. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.