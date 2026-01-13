В Госдуме сообщили о запрете онлайн-сервисам навязывать россиянам подписки
Онлайн-сервисам в России запретят автоматически списывать деньги за подписки без согласия пользователя. Об этом рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
С 1 марта начнет действовать закон, который запретит автоматическое списание средств за платные цифровые подписки. Это защитит пользователей от незаметных списаний после окончания пробных периодов или удаления карты из личного кабинета.
Немкин подчеркнул, что подписочная модель широко используется в стриминговых сервисах, приложениях, онлайн-курсах и маркетплейсах. Несмотря на её удобство, многие сталкиваются с тем, что сервисы продолжают списывать деньги даже после отказа от услуги или изменения способа оплаты.
Согласно новому закону, компании не смогут использовать ранее сохраненные реквизиты банковских карт без явного согласия пользователя. Кроме того, сервисы будут обязаны предоставить простой и удобный способ отмены предоставленных платежных данных.
Эта инициатива направлена на предотвращение ситуаций, когда списания продолжаются после отмены подписки, смены карты или способа оплаты, отметил депутат.
Читайте также: