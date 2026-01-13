В Кемерове зафиксировали десятибалльные пробки

13 января 2026, 08:44

Фото: iStock/Sergey Pavlov

Утром 13 января Кемерово парализовали десятибалльные пробки. Движение было практически остановлено, а на одной из улиц движение было перекрыто из-за большегрузов.





По данным VSE42.RU, на улице Сибиряков-Гвардейцев фуры не могли подняться, из-за чего движение полностью прекратилось.



Кемеровчане жалуются, что в городе плохо очищены от снега дороги и тротуары. В утреннее время пробки достигли 10 баллов. На данный момент заторы оцениваются в семь баллов.



«Сiбдепо» со ссылкой на «Яндекс Карты» сообщает, что самые большие проблемы фиксировались на проспектах Октябрьский, Ленина, Химиков, Ленинградский, Кузнецкий и Советский.





«Улицы Красноармейская, Волгоградская, Терешковой, Сибиряков-Гвардейцев, Автозаводская также «встали». Не менее труднее было проехать по двум мостам — Университетский и Кузбасский», — говорится в материале.