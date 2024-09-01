Россиянам стало проще продать ипотечную квартиру

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
С 11 сентября оформившие ипотеку смогут самостоятельно продавать заложенное жилье. Закон был опубликован на портале правовых актов и вступает в силу 11 сентября.
Таким образом, россияне, испытывающие трудности с выплатой ипотеки, смогут продать жилье, избежав судебных разбирательств и аукционов. Однако для этого им необходимо обратиться в банк с заявлением о продаже квартиры, при условии, что банк еще не инициировал судебное разбирательство в отношении заемщика.
После получения заявления бан располагает десятью днями на принятие положительного или отрицательного решения. Срок реализации ипотеки составляет четыре месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон.
Ранее стало известно, что в июле 2024 года россияне массово отказываются от льготной ипотеки. Доля государственных кредитов на жилье в общем объеме выдачи резко сократилась до 57 процентов.
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После получения заявления бан располагает десятью днями на принятие положительного или отрицательного решения. Срок реализации ипотеки составляет четыре месяца, но он может быть продлен по соглашению сторон.
Ранее стало известно, что в июле 2024 года россияне массово отказываются от льготной ипотеки. Доля государственных кредитов на жилье в общем объеме выдачи резко сократилась до 57 процентов.
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Александр Климов