Воробьёв поздравил участников программы переселения из аварийного жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с новосельем в Солнечногорске семью Мякотиных. Она стала участником программы переселения из аварийного жилья.
«Мы приехали посмотреть, как вы обустраиваетесь и поздравить с новосельем. В микрорайоне Центральный на живописном берегу было устаревшее жилье. Но президентская программа позволяет нам переселять людей из бараков в современные и красивые дома. Хочу поблагодарить наших строителей, которые не только возвели сам дом, но и предусмотрели и парковку, и детский сад. Дом построили быстро, по новому стандарту, с использованием современных технологий. А у нас в Московской области еще много планов по переселению людей из трущоб», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В новостройку в микрорайоне Рекинцо-2 переедут из 47 аварийных домов 424 жителя Центрального микрорайона, деревень Колтышево, Радумля, Лыткино, Тимоново, поселков Поварово, Жуково и микрорайоне Лесхоз. Всего это 147 семей. Ключи от квартир начали выдавать в мае, их уже получили 45 семей.
Ранее Алина Мякотина вместе с семьёй жила в доме №12 на ул. Безверхова. Деревянные двухэтажки появились в центре Солнечногорска в середине ХХ века. За это время стены, фундамент, кровля, отопление и проводка пришли в негодность. В 2019 году дома в микрорайоне Центральный по ул. Безверхова, Сенежской и Банковской были признаны аварийными и вошли в программу по переселению.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
87 семей, проживавших в микрорайоне, получили денежную компенсацию. Часть переехала в дом на ул. Школьной, а порядка 80 семей получат жильё в новом доме в микрорайоне Рекинцо-2, построенном по президентскому проекту.
«Мы встречались с Андреем Юрьевичем зимой. Всё, что он нам обещал, сбылось. Мы даже не ожидали, что нас так быстро переселят. Я очень довольна квартирой. Всю жизнь мы прожили на ул. Безверхова. Конечно, было тяжело расставаться. Это хороший уголок, озеро рядом. Но здесь мне тоже понравилось. Поблизости строится детский садик, есть школа, парк, бассейн. Прекрасное место! Самое главное, что теперь я буду жить рядом с работой», – поделилась дочь Алины Евгеньевны – Ольга Ушакова.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Внучка Алины Мякотиной Александра Головина тоже получила квартиру в новом доме в микрорайоне Рекинцо-2, где будет жить с детьми. Там, как и везде, выполнен косметический ремонт, установлены электроплиты и сантехника.
«Здесь замечательные условия по сравнению с бараками, которые были построены как временное жилье. Площадь квартиры – 54 кв. м., а старая была 47. Есть два санузла, сделан косметический ремонт, можно сразу заезжать и жить», – поделилась сказала Головина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Дом построили всего за год с использованием новейших технологий, основанные на индустриальном строительстве, заводском изготовлении.
«В результате удалось добиться высокого качества. Кроме того, это позволило вдвое сократить количество рабочих на стройке и увеличить темпы. Здесь в квартирах большие кухни и комнаты, прекрасные входные группы и лифты», – рассказал гендиректор строительной организации Алексей Добашин.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Программу по переселению из аварийного жилья реализуют в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В Солнечногорске в эту программу вошло 63 многоквартирных домов. Необходимо расселить более 1,4 тыс. человек из 586 квартир.
Завершить программу по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в Подмосковье планируют в этом году.
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Лора Луганская