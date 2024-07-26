В подмосковном «Кембридже» построили ещё четыре дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ещё четыре дома возвели в коттеджном жилом комплексе «Кембридж» на территории деревни Красный Посёлок городского округа Истра, разрешение на ввод новостроек в эксплуатацию выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новые коттеджи построены на Ирландском бульваре. Всего в ЖК запланировано семь очередей строительства», — отметили в министерстве.В настоящее время истринском коттеджном посёлке Кембридж уже работает детский сад с развивающими группами, есть детские курсы по вокалу, актёрскому мастерству, акробатике и рисованию. Кроме того, на территории посёлка есть воркаут, а в здании въездной группы — аптека, универмаг, дом быта, кафе и салон красоты.
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Лев Каштанов