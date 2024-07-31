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В Подмосковье за месяц кадастр получили 15 новостроек на 5,4 тыс. квартир

31 июля 2024, 09:15
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Пятнадцать многоквартирных домов, построенных в шести округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в июне, в новостройках расположено более 5,4 тыс. квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Кадастровый номер получили 15 жилых домов, в которых расположено 5 тысяч 481 квартира. Обща площадь жилого фонда составляет около 405 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.
Новостройки расположены в жилых комплексах «Катуар» и «Ярославский» в городском округе Мытищи, ЖК «Новые Котельники» в Котельниках, ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, ЖК «Большая Опалиха» в Красногорске, ЖК «Пехра» в Балашихе и в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы.



Получение кадастрового номера дома позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире, прикрепиться к поликлинике, записать ребёнка в детский сад или школу и пр.

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#подмосковье
Пенсионер из Москвы выиграл в лотерею 170 млн рублей
31 июля 2024, 10:22

Фото: istockphoto / fizkes

В России появился мультимиллионер, который выиграл в лотерею. Им стал пенсионер из Москвы, бывший инженер. Сумма его выигрыша составила 170 миллионов рублей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
Московский авиаконструктор Сергей решил испытать удачу в «Спортлото «4 из 20» и приобрёл билет за 1250 рублей, надеясь увеличить свои шансы на победу. Его план сработал — Сергей выиграл почти 170 миллионов рублей.

«В течение 180 дней Сергей будет получать свои призовые деньги за вычетом налога в размере 25 миллионов 400 тысяч рублей. Мужчина воспользовался своим правом на анонимность и отказался от публичности. Известно, что он уже вышел на пенсию и проводит лето на даче с супругой. Там он занимается огородом и жарит шашлыки», — поделились в издании.

Согласно информации от «Столото», Сергей планирует потратить часть своего выигрыша на покупку автомобиля, а другую часть разделить между близкими. Ранее сообщалось о жителе Челябинской области, который выиграл рекордный суперприз в лотерее «Спортлото» в размере 607 миллионов рублей.

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#мужчина
#шашлыки
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Загруженность подмосковных дорог утром 31 июля составила 5 баллов
31 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto / fizkes

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 31 июля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, это означает, что движение плотное. Кроме того, наблюдаются заторы на трёх федеральных трассах и 13 шоссе при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные затруднения движения в сторону столицы отмечаются на участках федеральных трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Носовихинское, Новорижское, шоссе Энтузиастов, Минское, Калужское, Волковское, Киевское, Боровское, Ленинградское, Каширское и Ярославское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирована 961 тысяча машин, что на два процента меньше, чем в среднем месяцем ранее.

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#подмосковье
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Российские туристки не могут покинуть Турцию после избиения
31 июля 2024, 09:50

Фото: istockphoto / FTiare

Уже второй месяц российских туристок не выпускают из Турции. Женщины находятся в отчаянии и жалуются на то, что у них почти закончились деньги на аренду жилья, сообщили в телеграм-канале SHOT.
«Одна из туристок, Светлана, рассказала, что у неё умерла свекровь, но она не может полететь на похороны из-за подписки о невыезде. Ей до сих пор не сообщили, когда её дело о «сопротивлении полицейским» будет рассматриваться в суде. Говорят, что у судей летние каникулы, и неизвестно, когда они вернутся к работе», — говорится в материале.

Другая туристка, Юлия, уже прошла суд, с неё сняли обвинения. Однако ей также не сообщают, когда её выпустят из Турции.

«Россиянки рассказали, что им приходится переезжать с места на место каждую неделю в Анталье. Снять комнату на месяц они не могут, так как у них не хватает денег. В хостелах почти не осталось свободных мест, а платить 15 евро за сутки с человека им уже не с чего», — поделились в SHOT.

Москвички прилетели в Анталью 6 июня. Перед вылетом они выпили джин для храбрости. В аэропорту одну из туристок не пропустили через границу, а у другой отобрали телефон. Когда женщины начали скандалить, их жёстко задержали. Сами туристки утверждают, что полицейские их избили и вырвали ногти.

В турецкой прокуратуре заявили, что россиянки сами спровоцировали стычку в аэропорту, а травмы получили в результате сопротивления местным силовикам. За это в Турции грозит до 3 лет заключения.

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ИТ-компаниям открыли возможность внести предложения по цифровизации Подмосковья
31 июля 2024, 09:50

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

На портале «Цифровое Подмосковье» открыли приём предложений от ИТ-компаний по цифровизации экономики Московской области, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«ИТ-компании могут принять активное участие в улучшении и развитии региона с помощью «цифры». Для этого достаточно оставить соответствующее предложение на портале «Цифровое Подмосковье», — пояснила глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что все поступившие предложения будут проанализированы, после чего наиболее удачные решения реализуют.

Раздел по приёму предложений доступен на главной странице «Цифрового Подмосковья». Желающим достаточно заполнить электронную форму, в которой описать предложенное цифровое решение и сферу его применения, а также указать контактную информацию и сведения о правообладателе.

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У фигуранта дела генерала Булгакова нашли премиальный автомобиль
ТАСС: У фигуранта дела генерала Булгакова нашли автомобиль Aston Martin
31 июля 2024, 08:44

Фото: iStock/Sjo

У фигуранта дела экс-заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко нашли премиальный автомобиль, пишет ТАСС.
Уточняется, что речь идет о модели Aston Martin DB9 Coupe, который Михайленко получил в процессе развода с женой. Согласно информации источника, Михайленко также получил во владение 50% акций компании «Консервпаклам».

Ранее сообщалось, что при обыске у генерала Булгакова были найдены картины, на которых изображен сам фигурант дела, экс-глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу и его заместители в образах дворян и революционеров.

Напомним, задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение ВС РФ.

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Росстат: доля людей с лишним весом в России выросла до 62,5% за пять лет
31 июля 2024, 04:49

Фото: iStock.com/Liudmila Chernetska

В России за последние пять лет выросла доля людей с лишним весом, достигнув 62,5% в 2023 году. Об этом со ссылкой на показатели Росстата сообщает РБК. При этом в 2018 году число россиян с избыточной массой тела держалось на уровне 61,7%, следует из данных ведомства.
Доля людей с нормальным весом за минувшие пять лет сократилась с 36,3 до 35,7 процентов, а тех, у кого масса тела достигла стадии предожирения или ожирения, — выросла до 62,5%.

Больше всего изменения в весе коснулись мужской половины населения — 30,9% с нормальной массой тела и 52,4% с избыточной, в то время как 5 лет назад эти показатели находились на уровне 34 и 46,9 процента соответственно.

Женщинам за этот период повезло больше. Дам с нормальным весом стало больше — их доля выросла с 38,1 до 39,4 процента. Однако вместе с этим увеличилось и число женщин с лишним весом — с 34,7 до 37,1%.

Стоит отметить, что число россиян, вес которых достиг серьезной стадии «ожирение», уменьшилось. Первой степени — с 15,7 до 14%, второй степени — с 4,3 до 3,6%, третьей степени — с 1,6 до 1,1%. Иначе говоря, доля людей с лишним весом выросла за пять лет за счет тех, чей индекс массы тела достиг стадии «предожирение».

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Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала иск о разводе в суд
31 июля 2024, 00:54

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила сообщения о том, что она подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком. Об этом она написала в своем тг-канале. Заявление, по данным РИА Новости, поступило в Савеловский суд Москвы.
«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — заявила Бакальчук.
Бизнесмен Владислав Бакальчук вместе с тем является сооснователем компании Wildberries.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — приводит агентство цитату суда.
Согласно закону, подобные иски, о которых говорит суд, — это дела о разводе, признании брака недействительным, дела об отцовстве, брачном договоре, алиментах и так далее.

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#маркетплейс
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Конюхов поставил мировой рекорд по путешествию на льдине у Северного полюса
31 июля 2024, 00:29

Фото: iStock.com/Explora_2005

Российский путешественник Федор Конюхов поставил новый мировой рекорд по длительности пребывания на льдине у Северного полюса в полном одиночестве. Об этом со ссылкой на Международный центр путешествий Конюхова сообщает ТАСС. Первопроходец жил на льдине почти 21 день, за это время она проплыла 239 километров.
Сообщается, что Федор Конюхов оборудовал для жизни на льдине три палатки — в одной он жил, в другой хранил еду и оборудование, а третья была часовней. При этом расстояние, которое проплыло «ледяное судно», также подпало под новый мировой рекорд, который раньше устанавливал тоже россиянин.

В прошлом году Конюхов также поставил мировой рекорд, пролетев на воздушном шаре из Кировска в Мурманской области до Хатанги в Красноярском крае. Общая протяженность пройденного пути составила 2540 километров. Это расстояние стало рекордом среди беспосадочных полетов, опередив путешествие японского пилота Мичио Канда 1994 года на 174 километра.

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Омельянов день 31 июля: Что нужно сделать, чтобы остаться с деньгами
В России 31 июля православные отмечают день святого мученика Емилиана
31 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / Nataba

31 июля отмечается день памяти святого мученика Емилиана, в народе известный как Омельянов день. По старому стилю этот день приходился на 18 июля.

История праздника


Емилиан Доростольский жил в IV веке во времена правления императора Юлиана Отступника, который хотел восстановить языческие верования и казнить христиан. В родной город Емилиана, где находился капитолий, прибыл начальник Капитолина, который собрал жителей на площади и спросил, есть ли среди них христиане. Люди заверили его, что все они язычники. Капитолина пригласил всех знатных людей на пир, а Емилиан, который был рабом, тайно исповедовал христианство.

На пиру Емилиан взял молот и отправился в языческий храм, где начал разрушать идолов, что не прошло незамеченным. Язычники, узнав, что статуи разрушены, схватили первого попавшегося крестьянина. Емилиан признался, что он сделал это, и потребовал отпустить невинного человека.

Емилиана долго истязали, а затем выставили на суд. Узнав, что он раб, градоначальник выписал штраф, а Емилиана велели сжечь. Однако пламя не тронуло святого, а обратилось против мучителей и многих опалило. Святой Емилиан, стоя в огне лицом на восток, помолился и предал душу в руки Бога.

Позже в Константинополе в его честь была построена церковь, в которую перенесли мощи святого Емилиана.

Традиции в Омельянов день


В Древней Руси 31 июля (по старому стилю – 18 июля) отмечали день Омельяна (Емилиана), который также называли днём жнецов. В южных районах в это время обычно заканчивалась жатва — уборка урожая.

После завершения полевых работ крестьяне складывали серпы в круг на сжатой полосе. Затем приглашали священника, который служил молебен и освящал инструменты прямо в поле. После этого серпы бережно уносили домой и хранили до следующего года.

Фото: istockphoto / Andrey Iudin

Наши предки верили, что после окончания страды необходимо попариться в бане, чтобы набраться сил. Для этого использовали веники из ржаной соломы, полевых трав и цветов. Считалось, что это помогает избавиться от усталости и восстановить энергию. В баню входили с поклоном, чтобы не обидеть банного духа.

В день Омельяна хозяйки начинали делать заготовки на зиму. Они собирали дары леса — грибы и ягоды, а также готовили соленья.

Что нельзя делать


В день Омельяна, который приходится на 31 июля, существуют различные запреты и суеверия, связанные с этим днём. В этот день не рекомендуется переедать и баловаться деликатесами, так как это может привести к финансовым проблемам.

Также не стоит ходить в баню в одиночестве после заката солнца или после третьего пара, чтобы не разозлить банника.

На Руси говорили: «Чем больше живот на Омельяна, тем хуже кошелек». Поэтому люди старались не переедать.

Ещё одно суеверие связано со свадьбой. В этот день не стоит обсуждать и назначать дату свадьбы, чтобы избежать затяжных конфликтов. Однако это правило не распространяется на братьев-близнецов или сестёр-близняшек, которые могут свободно обсуждать и планировать свадьбу.

Также в этот день не рекомендуется обсуждать семейные дела и будущие планы, особенно если они связаны с обустройством дома. Если нарушить этот запрет, то все усилия по улучшению жилищных условий окажутся напрасными.

Хозяйкам не стоит подметать веником в этот день, так как можно вымести удачу и достаток из дома. Также это неудачный день для начала новых любовных отношений или совместной жизни, так как считается, что у таких пар будет много ссор.

Фото: istockphoto / Halfpoint

Не стоит суетиться, беспокоиться и проявлять нетерпение в этот день, так как это может привести к нестабильности и непредсказуемости в рабочей и финансовой жизни. Также не рекомендуется назначать на этот день важные дела, переговоры или обсуждения проектов, так как результат может быть неудовлетворительным.

Кроме того, в этот день не стоит красить волосы в совершенно другой цвет, так как это может привести к плохим изменениям в судьбе. Однако это не относится к стрижке и созданию причёски.

Желательно не выходить на улицу после захода солнца, так как в эту ночь разгуливает нечистая сила, которая может начать пакостить.

Что можно делать 31 июля


С Омельянова дня хозяйки начинали активно заготавливать варенья и соленья на зиму. «Омельян пришёл, грибов-ягод нашёл, велит заготавливать» — гласит народная поговорка.

В этот день было принято утром посетить церковь, помолиться святым и попросить здоровья для себя и своих близких.

Чтобы урожай был богатым в следующем году, наши предки в старину угощали всех родных собранными в саду и огороде овощами, фруктами и ягодами.

Омельянов день считался благоприятным для стрижки волос. Верили, что это даст новую энергию и укрепит любовные отношения.

В этот день важно было заниматься своей работой в спокойном и уравновешенном состоянии, в одиночку. Наши предки говорили, что это привлечёт благополучие и успех.

Фото: istockphoto / Jelena Danilovic

Также неплохо было сходить в баню. По поверьям, хорошенько пропарившись именно 31 июля, можно запастись здоровьем и силами на целый год вперёд. С баней было связано много различных поверий. В частности, считалось, что в ней обитает дух — банник. Увидеть его считалось очень плохой приметой. Люди представляли его в разных обличьях: огромным чёрным мохнатым человеком, седым мохнатым стариком, облепленным грязью, белым котом, собакой или зайцем.

Приметы


В Емельянов день наши предки обращали внимание на приметы, чтобы предсказать, какой будет предстоящая осень и зима.

Например, если стояла сильная жара, то первый месяц зимы ожидался холодным. Пожелтевшие верхушки берёз указывали на то, что осень может наступить раньше обычного.

Раки, выбирающиеся из воды, предвещали грозу.

Если шишки на елях росли только вверху, это означало, что морозы придут нескоро. Дождь в этот день сулил сырую осень, а долгий и раскатистый гром — ненастные дни.

Фото: istockphoto / AntaresNS

Много молний в небе могли предвещать град. Алый закат означал, что следующий день будет ветреным.

Чтобы следующий год был урожайным, в этот день нужно было угостить родных, друзей или соседей овощами, фруктами и ягодами, собранными в саду и огороде.

Снам, увиденным в ночь с 30 на 31 июля, не стоит придавать большого значения.

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