В Подмосковье за месяц кадастр получили 15 новостроек на 5,4 тыс. квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Пятнадцать многоквартирных домов, построенных в шести округах Московской области, поставили на кадастровый учёт в июне, в новостройках расположено более 5,4 тыс. квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Кадастровый номер получили 15 жилых домов, в которых расположено 5 тысяч 481 квартира. Обща площадь жилого фонда составляет около 405 тысяч квадратных метров», — отмечается в сообщении.Новостройки расположены в жилых комплексах «Катуар» и «Ярославский» в городском округе Мытищи, ЖК «Новые Котельники» в Котельниках, ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, ЖК «Большая Опалиха» в Красногорске, ЖК «Пехра» в Балашихе и в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы.
Получение кадастрового номера дома позволяет собственнику жилья зарегистрироваться в своей квартире, прикрепиться к поликлинике, записать ребёнка в детский сад или школу и пр.
Читайте также:
Воробьёв поздравил участников программы переселения из аварийного жилья
В Балашихе завершают строительство инвестиционного детсада на 350 мест
В подмосковном «Кембридже» построили ещё четыре дома
Лев Каштанов