Россияне могут стать участниками Программы долгосрочных сбережений

Видео: пресс-служба Минфина МО
Программа долгосрочных сбережений действует в России с начала этого года, она гарантирует участникам не только сохранность, но и значительный рост вкладов за счёт грамотного инвестирования и государственного софинансирования, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Отчисления на свой счёт по Программе долгосрочных сбережений может вносить как сам владелец, так и его работодатель. Кроме того, можно активизировать свои пенсионные накопления. Программа гарантирует пожизненные ежемесячные выплаты, которые начинаются либо спустя 15 лет, либо по достижении участником программы предпенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — в зависимости от того, что наступит раньше», — говорится в сообщении.В числе преимуществ Программы долгосрочных сбережений софинансирование со стороны государства, получение налогового вычета, возможность передать сбережения по наследству и снять деньги досрочно. Сохранность средств гарантирует государство.
Подробнее узнать о программе, а также рассчитать свои накопления по ней можно на сайте моифинансы.рф.
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