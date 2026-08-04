Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на свадьбу друзей
Участие в свадебных торжествах становится серьезным испытанием для кошелька многих граждан. Аналитики выяснили, что 22% опрошенных прибегали к заемным средствам, чтобы присутствовать на празднике. Из них 12% использовали кредитные карты, 6% занимали у знакомых, а 4% оформляли целевой кредит или заем. Соответствующее исследование провел сервис «Альфа-Деньги».
При этом для большинства гостей оптимальным бюджетом на свадьбу (с учетом подарка, одежды, транспорта и прочих трат) является сумма от десяти до 20 тысяч рублей — такой вариант выбрали 47% респондентов, пишет Москва 24. Треть опрошенных (35%) надеются уложиться в сумму до десяти тысяч, тогда как более крупные расходы готовы нести единицы: 8% выделяют от 20 до 30 тысяч, 5% — от 30 до 50 тысяч, и лишь 1% планирует потратить от 50 до 100 тысяч рублей.
Финансовая нагрузка оказывается ощутимой для многих. Почти треть участников (30%) признались, что им не приходилось брать деньги в долг, но они были вынуждены существенно урезать повседневные расходы ради свадьбы.
Главной статьей затрат стал денежный подарок молодоженам — его указали 65% опрошенных. На втором месте — покупка наряда, обуви и аксессуаров (53%). Кроме того, 36% тратятся на иные подарки, а по 30% респондентов назвали расходы на салонные услуги красоты и проезд до места проведения торжества. Проживание в другом городе оказалось затратным для 12% гостей, а участие в девичнике или мальчишнике — для каждого десятого. Лишь 4% считают подобные траты несущественными.
В целом отношение к свадебным расходам у россиян скорее сдержанное, но с четкой оговоркой. 42% убеждены, что затраты гостей оправданны, если они не выходят за рамки личных финансовых возможностей. Еще 13% полагают, что праздник близких людей стоит таких вложений. В то же время 16% отметили, что участие в свадьбе сегодня обходится чрезмерно дорого, а каждый десятый респондент заявил, что гость не должен нести серьезную финансовую нагрузку.
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