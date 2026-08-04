Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на свадьбу друзей

04 августа 2026, 13:16

Россияне готовы потратить на участие в свадьбе от 10 000 до 20 000 рублей

Фото: istockphoto/Елена Новикова

Участие в свадебных торжествах становится серьезным испытанием для кошелька многих граждан. Аналитики выяснили, что 22% опрошенных прибегали к заемным средствам, чтобы присутствовать на празднике. Из них 12% использовали кредитные карты, 6% занимали у знакомых, а 4% оформляли целевой кредит или заем. Соответствующее исследование провел сервис «Альфа-Деньги».