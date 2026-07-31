Красивая свадьба в Кузбассе сорвалась по одной причине
Самолет задержал молодоженов в аэропорту и сорвал свадьбу в Кузбассе
Очередное громкое дело о несостоявшемся отпуске рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка. Об этом стало известно 31 июля.
Молодожены, планировавшие провести медовый месяц в тропиках, стали жертвами авиационного коллапса: их рейс задержали, в результате чего пара провела несколько суток в зале ожидания аэропорта вместо пляжного курорта, пишет Сiбдепо. Продолжительность долгожданного тура сократилась на значительный срок.
Возмущенный супруг не стерпел испорченного праздника и обратился в суд с требованием вернуть денежные средства за потерянные дни романтического путешествия. В ходе разбирательства судьи приняли во внимание особый статус поездки.
«При определении размера подлежащей взысканию компенсации морального вреда, суд также учел, что спорный туристический продукт приобретался истцом и его супругой для поездки в свадебное путешествие», — отметили в судебном решении.Попытки туроператора оспорить претензии и снять с себя ответственность успехом не увенчались. В результате фирма была обязана не только вернуть часть стоимости путевки, но и выплатить супругам денежную компенсацию за причиненные нравственные страдания.