Красивая свадьба в Кузбассе сорвалась по одной причине

31 июля 2026, 14:03

Самолет задержал молодоженов в аэропорту и сорвал свадьбу в Кузбассе

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Очередное громкое дело о несостоявшемся отпуске рассмотрел Орджоникидзевский районный суд Новокузнецка. Об этом стало известно 31 июля.





Молодожены, планировавшие провести медовый месяц в тропиках, стали жертвами авиационного коллапса: их рейс задержали, в результате чего пара провела несколько суток в зале ожидания аэропорта вместо пляжного курорта, пишет Сiбдепо. Продолжительность долгожданного тура сократилась на значительный срок.



Возмущенный супруг не стерпел испорченного праздника и обратился в суд с требованием вернуть денежные средства за потерянные дни романтического путешествия. В ходе разбирательства судьи приняли во внимание особый статус поездки.





«При определении размера подлежащей взысканию компенсации морального вреда, суд также учел, что спорный туристический продукт приобретался истцом и его супругой для поездки в свадебное путешествие», — отметили в судебном решении.