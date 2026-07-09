Стало известно, как прошла тайная свадьба SHAMAN и Мизулиной
В центре Москвы прошла закрытая свадьба певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерины Мизулиной. Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятие состоялось в ресторане «Большой» на Петровке, который не работал для посторонних в течение суток.
На праздник пригласили только 30 гостей. Окна заведения плотно занавесили, чтобы избежать посторонних взглядов. Организаторы не экономили на декоре: зал и камин украсили пионами. Формат вечера остался камерным — без сцены, фотозон и развлекательных шоу.
Гости разместились за двумя длинными столами. Им подали блюда из основного меню: салаты, закуски, мясо, горячее и элитный алкоголь. Единственным приглашённым артистом стал Григорий Лепс. Певец выступил по дружбе, других номеров в программе не было.
Аренда площадки обошлась в шесть млн рублей, ещё 600 тысяч составил сервисный сбор. С учётом декора, цветов, работы персонала и организации праздник суммарно стоил около восьми млн рублей. Дату свадьбы приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
Читайте также: