Стало известно, как прошла тайная свадьба SHAMAN и Мизулиной

09 июля 2026, 11:11

Закрытая свадьба SHAMAN и Екатерины Мизулиной в Москве обошлась в 8 млн рублей

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

В центре Москвы прошла закрытая свадьба певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) и Екатерины Мизулиной. Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятие состоялось в ресторане «Большой» на Петровке, который не работал для посторонних в течение суток.