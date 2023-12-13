«Россконгресс» рассказал о динамике доли иностранных инвестиций в госдолге США

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По мнению финансовых аналитиков, новый исторический максимум госдолга объясняется хроническим дефицитом государственного бюджета. Министерство финансов США пытается сохранять на своих депозитных счетах объём средств в размере 730-750 миллиардов долларов, чтобы не допустить перебоев с финансированием государственных расходов. При постоянном дефиците бюджета этого можно достичь только путём постоянного наращивания заимствований, поясняют авторы доклада.
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