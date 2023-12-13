В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что новые заявления американского президента Джо Байдена, которые были сделаны во время визита Владимира Зеленского, означают, что победой для США сегодня является сохранение этой страны на карте мира, причём неважно, в каких границах.