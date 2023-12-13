В Госдуме назвали новую помощь США Украине подачкой

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Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новую помощь США Украине подачкой с барского плеча. Об этом пишет РИА Новости.
По словам парламентария, визит украинского лидера в США с протянутой рукой не удался, так как «в эту руку разве что не плюнули». Белик отметил, что Вашингтон не будет помогать Киеву крупными финансовыми вложениями, так как это не имеет смысла, украинцы не одержат победу.
Депутат добавил, что Зеленский не оправдал себя ни в качестве военного стратега, ни умного политика, который смог бы поддерживать порядок в государстве.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.
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Депутат добавил, что Зеленский не оправдал себя ни в качестве военного стратега, ни умного политика, который смог бы поддерживать порядок в государстве.
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Екатерина Коршунова